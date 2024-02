Max Verstappen te spreken over vernieuwde Red Bull: "Balans is goed"

Max Verstappen is het Formule 1-seizoen 2024 tijdens de eerste testdag begonnen zoals hij het vorige seizoen is geëindigd: probleemloos. De Nederlander wist het Bahrain International Circuit 143 keer te ronden, waarmee hij zich met voorsprong de productiefste man van de dag heeft getoond. Verstappen klokte met 1.31.344 ook afgetekend voor de snelste tijd, al moet opgemerkt dat rondetijden in deze fase nog niet veel zeggen. Desalniettemin was Verstappen woensdag meer dan een seconde sneller dan zijn naaste belager Lando Norris en was hij ook anderhalve seconde rapper dan vorig jaar op de eerste testdag in Bahrein. In de voorbije vijftien jaar is het gat op een eerste testdag zelfs nog niet zo groot geweest als vandaag.

Belangrijker is nog dat Verstappen zelf een goed gevoel heeft overgehouden aan zijn eerste volledige dag achter het stuur van de RB20, na een eerdere filmdag van het team op het circuit van Silverstone. "Het is mooi om terug te zijn", blikt de drievoudig wereldkampioen terug. "Al met al ben ik blij om weer achter het stuur van een Formule 1-auto te zitten. De eerste paar ronden ben je verrast hoe snel deze is ten opzichte van al het andere, en ja, ik heb veel plezier gehad vandaag."

"Ik denk ook dat we een goede dag hebben gehad. We konden heel veel ronden rijden. Met de auto konden we best wel veel dingen uitproberen, dus ik ben erg blij in het algemeen." Helmut Marko heeft in de paddock al aan deze website laten weten dat alle dingen die Red Bull vandaag heeft getest met de RB20 naar wens zijn verlopen. Volgens de Oostenrijker is het de komende dagen vooral een kwestie van finetunen, nu blijkt dat het veranderde concept van Adrian Newey en Pierre Waché in de basis werkt. "Ik was erg blij met hoe de auto reageerde, de balans was erg goed. Het is nog maar een test, maar we hebben een goede dag gehad."

Verstappen kruipt morgenmiddag na de lunchpauze weer achter het stuur van de RB20. Donderdagochtend en vrijdag mag Sergio Perez zich voorbereiden op het aanstaande F1-seizoen.