Red Bull ook in pits superieur tijdens GP van Abu Dhabi

Sinds 2018 staat er geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing. In de voorgaande drie seizoenen werd de DHL Fastest Pitstop Award al in de wacht gesleept en in Mexico stelde het team die prijs voor het vierde jaar op rij veilig. In de drie races die daarop volgden tot Abu Dhabi klokte Red Bull twee keer de snelste pitstop en ook in de slotrace van het seizoen 2021 slaagde de renstal daar weer in.

Tijdens de GP van Abu Dhabi had de pitcrew van Red Bull in ronde 13 slechts 2,12 seconden nodig om Max Verstappen van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee was de Oostenrijkse formatie één tiende van een seconde sneller dan Ferrari, dat in ronde 35 2,22 seconden deed over de pitstop van Charles Leclerc. Ook de derde plek op de ranglijst is voor Red Bull: de pitstop van Sergio Perez in ronde 36 nam 2,31 seconden in beslag.

In de eindstand van de Fastest Pitstop Award eindigt Red Bull op 569 punten en daarmee heeft het een straatlengte voorsprong op de nummer twee, Mercedes. De constructeurskampioen verzamelde dit seizoen 317 punten in dit klassement, waarmee het Ferrari met 51 punten voor weet te blijven. Williams wordt vierde met 215 punten, terwijl Aston Martin de top-vijf afsluit met 191 punten.

De vijf snelste pitstops van de GP van Abu Dhabi

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Max Verstappen 2,12 13 2 Ferrari Charles Leclerc 2,22 35 3 Red Bull Sergio Perez 2,31 36 4 Williams Nicholas Latifi 2,38 28 5 Alpine Fernando Alonso 2,43 36