Red Bull maakt presentatiedatum van nieuwe auto Max Verstappen bekend

Anderhalve maand na de bijzondere ontknoping in Abu Dhabi is de blik volledig op de nieuwe campagne gericht. Het zal een seizoen onder een nieuw technisch reglement worden, waarbij er op een andere manier downforce wordt gegenereerd. Het grondeffect keert terug in de Formule 1 om het effect van vuile lucht te beperken en om volgen makkelijker te maken. Het betekent ook meteen dat dit seizoen voor alle teams een sprong in het diepe wordt en misschien nog wel het meest voor Red Bull en Mercedes. Die formaties hebben elkaar in 2021 immers tot het uiterste gedreven en hebben volgens onder meer Alexander Albon enige concessies moeten doen aan de ontwikkeling van de 2022-auto.

Of die intense titelstrijd dit jaar pijn gaat doen, zal medio maart pas blijken als in Bahrein de eerste Grand Prix van 2022 wordt verreden. Voordien is het al tijd om de nieuwste creatie uit Milton Keynes aan het grote publiek te tonen. Red Bull Racing heeft vandaag uit de doeken gedaan dit op 9 februari te doen. Het zal om een online presentatie gaan, waarvoor fans zich online ook al konden aanmelden. Van die fans krijgt een aantal de gelegenheid om 'een persoonlijke launch' te beleven. Of deze online presentatie niet als de voorbije jaren wordt opgevolgd door een filmdag op Silverstone, heeft het team formeel nog niet wereldkundig gemaakt. Of het energiedrankenmerk weer uitpakt met een eenmalige presentatie-livery is evenmin bekend.

Wat wel alvast duidelijk is, is dat het nieuwste wapentuig van Max Verstappen en Sergio Perez door het leven zal gaan als de RB18. Doordat er vorig jaar nog een seizoen met het chassis uit 2020 is gereden, ging de kampioensauto van Verstappen door het leven als de RB16B en zal de RB17 nooit het levenslicht zien. Op die nieuwe auto zal zoals bekend het startnummer 1 gaan prijken. Regerend wereldkampioen Verstappen is de eerste coureur sinds Sebastian Vettel in 2014 die ervoor kiest om met het prestigieuze nummer te rijden.