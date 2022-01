Hoe Red Bull de intense titelstrijd met Mercedes denkt op te vangen

Als uren na het stoppen van de meeste TV-uitzendingen duidelijk wordt dat de Mercedes-protesten zijn afgewezen en Max Verstappen als wereldkampioen kan worden bijgeschreven, is de ontlading enorm op het Yas Marina Circuit. Iedereen in Red Bull- en Honda-kledij stormt naar start-finish voor de kampioensfoto's en blijkt als een kind zo blij om met de trofee en een pitbord waarop staat 'Max world champion 2021' op de foto te mogen. Het zegt veel over de ontlading, die door twee aspecten is gevoed. Aan de ene kant hebben Red Bull en Honda lange tijd droog gestaan waardoor dit succes des te zoeter smaakt, aan de andere kant speelt de intense titelstrijd een rol.

Zo heeft Christian Horner volkomen terecht aangegeven dat geen van beide teams de prestigestrijd wilde verliezen, waardoor Red Bull en Mercedes elkaar tot het uiterste hebben gedreven. Het was te zien aan de verwoede gevechten op het asfalt, politieke spelletjes ernaast en ook aan wat een wapenwedloop in de doorontwikkeling kan worden genoemd. Waar Ferrari en McLaren de focus na de zomerstop meteen hebben verlegd, zijn Red Bull en Mercedes tot het gaatje gegaan.

Het laatstgenoemde team probeerde ons bij monde van Toto Wolff nog anders te laten geloven, maar die woorden bleken niet te kloppen. Zo liet Wolff eind juni weten dat er geen nieuwe updates meer voor de W12 zouden komen, maar werd hij nota bene door zijn rechterhand James Allison tegengesproken. Nadien luidde de verklaring dat die updates al in de pijplijn zaten en dat het daarna toch echt gebeurd zou zijn met de doorontwikkeling. Wie in de tweede seizoenshelft met een scherp oog naar de Mercedes heeft gekeken, weet dat niets minder waar is en dat beide titelkandidaten tot ver in de tweede seizoenshelft nieuwe onderdelen hebben geïntroduceerd.

Albon erkent: Focus verschoven naar 2021-auto

Het is een doelbewuste keuze en eentje die volgens Alexander Albon, in 2021 test- en reservecoureur van Red Bull Racing, prima te billijken valt. “Je moet in zo'n situatie ook aan de korte termijn denken. Als je eenmaal de auto hebt om het kampioenschap te winnen, dan moet je op één paard wedden.” Tijdens een exclusief interview met Motorsport.com Nederland doet Albon uit de doeken dat Red Bull dat ook tot op zekere hoogte heeft gedaan. “Afgelopen jaar heb ik vijftig procent van de tijd besteed aan de 2021-auto en vijftig procent aan de auto voor aankomend seizoen. Maar naarmate de titelstrijd spannender en spannender werd, hebben we de focus minder op de auto van aankomend seizoen gelegd en juist meer op die van 2021. Voor de races in Jeddah en Abu Dhabi hebben we veel meer simulatorwerk verricht dan dat we normaal zouden doen.”

Vervolgvraag luidt natuurlijk of het dit jaar pijn kan doen, zeker vergeleken met teams die de switch eerder hebben gemaakt. “Als Ferrari straks met de snelste auto voor de dag komt en ons bij de eerste race allemaal verplettert, dan kun je zeker zeggen dat we last van de intense titelstrijd hebben gehad”, lacht Horner. Bij Motorsport.com Nederland voegt hij daar met diezelfde glimlach aan toe: “Of misschien komt Haas ineens met een raket voor de dag… Maar zonder gekheid: we hebben een fenomenaal team bij Red Bull en onze mensen hebben keihard gewerkt, maar we hebben natuurlijk geen garantie dat we onder het nieuwe reglement weer competitief zijn.”

Deze woorden geven naast de knipogen goed aan hoe Red Bull er momenteel in staat. Doordat het grondeffect terugkeert en het technisch reglement compleet anders wordt, is er weinig continuïteit en dus weinig zekerheid. De enige continuïteit bestaat op motorisch vlak, al leidt de overstap op E10-brandstof alsnog tot 20 pk vermogensverlies en mag iedere motorfabrikant nog één grote, motorische upgrade doorvoeren – die Honda voor Red Bull en AlphaTauri doet. Los daarvan is de ommekeer een ‘reset’ waarin de krachtsverhoudingen opgeschud kunnen worden. Horner zet daar steevast tegenover dat hij een rotsvast vertrouwen in zijn eigen manschappen heeft en dat die manschappen in 2021 allemaal nog een stapje harder hebben gelopen om op beide fronten (2021 en 2022) geen steek te laten vallen.

Van budgetplafond tot aero handicap systeem

Dat klinkt leuk en bevat ook wel een kern van waarheid, maar biedt geen garantie. Zo is arbeidsethos één ding, maar kent de Formule 1 anno 2022 grote beperkingen. Dit gaat allereerst om het budgetplafond, waardoor de bomen ook in Milton Keynes niet meer tot in de hemel groeien. De tijden waarin er extra financiën en dus mankracht kon worden vrijgemaakt om simultaan en op volle oorlogssterkte aan twee projecten te werken, is voorbij. De enige manier om dat op te vangen, is inderdaad door alle personeelsleden een stapje harder te laten lopen, maar ook daar zitten grenzen aan: “Het is een ongelooflijk zwaar jaar geweest voor al onze mensen", weet Horner. "Ze hebben door het nieuwe reglement niet alleen met twee grote projecten te maken gehad, maar ook met de beperkingen van corona en vanuit huis werken. Dat is zeker een zware last geweest.”

Met het nieuwe seizoen in zicht zijn die beperkingen nog niet verdwenen en daar komt voor Red Bull en Mercedes een extra uitdaging bij: het aero handicap systeem. Dit betekent concreet dat goed presterende teams minder tijd in de windtunnel kringen dan mindere goden, een kunstmatige ingreep van Liberty Media om het veld dichter bij elkaar te brengen. En ook een ingreep waar Red Bull en Mercedes richting het nieuwe reglement meer hinder van ondervinden dan anderen. Zo heeft Mercedes als constructeurskampioen nog maar zeventig procent van de vastgestelde windtunneltijd en mag Red Bull vijfenzeventig procent gebruiken van de standaard die voor Aston Martin geldt. Het geeft beide formaties minder gelegenheid om nieuwe onderdelen te testen en dat in een wereld waarin testen sowieso al danig is ingeperkt. Het maakt de onzekerheid richting de eerste testweek in Barcelona - wat officieel een shakedown heet - nog groter dan bij eerdere reglementswijzigingen.

Team (rangschikking voor periode januari 2022 tot en met juni 2022) Percentage windtunneltijd Windtunnelruns in deze periode CFD simulaties 1. Mercedes 70% 224 1400 2. Red Bull Racing 75% 240 1500 3. Ferrari 80% 256 1600 4. McLaren 85% 272 1700 5. Alpine 90% 288 1800 6. AlphaTauri 95% 304 1900 7. Aston Martin 100% 320 2000 8. Williams 105% 336 2100 9. Alfa Romeo 110% 352 2200 10. Haas 115% 368 2300

Het totaalplaatje biedt weinig tot geen garanties, al durfde Helmut Marko in de afgelopen weken toch een gewaagde voorspelling te doen. De Oostenrijker rekent in 2022 weer op een tweestrijd tussen Red Bull en Mercedes, maar waar zijn die woorden op gebaseerd? “Nou ja, bij zo'n grote verandering kun je nooit helemaal zeker zijn, maar Mercedes en wij hebben nog steeds de meeste potentie, de beste mensen en ook continuïteit. Dat spreekt allemaal voor een nieuwe tweestrijd op het allerhoogste niveau, ook al omdat geen enkele coureur kan meekomen met Hamilton en Verstappen."

Het zijn woorden die best hout snijden. Want ondanks alle variabelen kunnen Red Bull en Mercedes nog altijd rekenen op de beste infrastructuur en is het geen toeval dat zij vanaf 2010 alle wereldtitels hebben verdeeld. Het zegt veel over de kennis en kunde die aanwezig is en ondanks enkele personele wijzigingen ook behouden blijft in 2022. De faciliteiten en knowhow zijn daardoor nog steeds een belangrijke troefkaart. Het maakt dat Albon, na zijn ontboezeming dat de focus meer op 2021 heeft gelegen, wel degelijk vertrouwen heeft in een sterk Red Bull bij de seizoensouverture. “Het is niet zo dat we alles voor aankomend seizoen hebben laten varen in de voorbije maanden. Red Bull heeft het volgens mij wel slim aangepakt en historisch gezien is Red Bull altijd sterk bij reglementswijzigingen. Met Adrian Newey en alle mannen van de aerodynamische afdeling hebben ze een heel goed team om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Red Bull is altijd slim geweest met dit soort dingen, dus ik denk dat ze er aankomend jaar ook wel weer staan.”

Slotsom is dat de intense titelstrijd, het budgetplafond en aero handicap-systeem 2022 enerzijds een grote sprong in het diepe maken voor Verstappen en co. Maar door de faciliteiten en de solide basis op motorisch vlak zijn er wel degelijk aanknopingspunten en redenen tot optimisme. Het is met andere woorden niet waarschijnlijk dat Red Bull de plank faliekant misslaat en Verstappen een jaar na zijn eerste wereldtitel ineens voor de kruimels moet rijden. En zelfs als dat onverhoopt gebeurt, heeft Red Bull met de doorontwikkeling laten zien dat ze een scheve situatie tijdens een seizoen recht kunnen breien. Het geeft vertrouwen, ook bij Verstappen zelf, die niet voor niets heeft aangegeven zijn huidige werkgever nog tien à vijftien jaar trouw te willen blijven. Dat is naast de fijne werkrelatie ook zeker gebaseerd op de goede structuur bij Red Bull en juist die structuur moet de intense titelstrijd van 2021 opvangen. Het wordt wellicht de zwaarste beproeving die Red Bull in jaren heeft gehad, maar wel eentje waar het team in de huidige vorm klaar voor moet zijn.