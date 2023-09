Red Bull-concurrentie over kansen Singapore: Winst mogelijk?

Het moet een pijnlijk gezicht zijn voor de concurrentie van Red Bull Racing. Met relatief speels gemak weet de Oostenrijkse renstal alle races te winnen en al helemaal met Max Verstappen achter het stuur lijkt de combinatie onverslaanbaar. Toch is er richting Singapore bij Mercedes-coureur Lewis Hamilton voorzichtig de hoop dat er een stunt in zit. Mercedes doet het dit seizoen goed op de circuits waar hoge downforce gevraagd wordt, wat de pole in Hongarije voor de Brit nog maar eens onderstreepte.

Na de Italiaanse Grand Prix vertelt Hamilton wat de verwachtingen zijn voor de race in de Singaporese straten: "Het is een circuit waar hoge downforce nodig is en wanneer we met onze high downforce-vleugel rijden gaat het over het algemeen een stuk beter." Op basis van de geschiedenis kan Hamilton ook op succes hopen. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 won vier keer op het stratencircuit van Singapore en daarnaast was de man uit Stevenage nog twee keer op het podium te vinden.

Aston Martin heeft ook goede hoop beter voor de dag te komen dan op Monza zo liet teambaas Mike Krack al weten. Fernando Alonso - de winnaar van zowel de Singapore GP van 2008 en 2010 - wordt door enkele kenners getipt als de naaste belager van Red Bull, maar zelf houdt hij nog een slag om de arm. "We zullen in Singapore zeker beter zijn dan in Monza", vertelt de Spanjaard. "Maar of we een race kunnen winnen? We weten hoe moeilijk dat is, want Red Bull is met name op de zondag heel sterk." Ook houdt de 42-jarige coureur rekening met een sterk ander team: "We zagen in Monaco dat Alpine met Esteban [Ocon] heel sterk was, met een P3 in kwalificatie." Eveneens verwacht de tweevoudig wereldkampioen dat Ferrari in Singapore goed voor de dag komt. "In Baku domineerden zij met Leclerc in de kwalificatie."

Na de opmerkingen van Alonso is het opmerkelijk dat Charles Leclerc zelf niet zeker is over de kansen van zijn team in Singapore. "Ik moet zeggen dat het niet mijn favoriete baan is", begint de Monegask. "Het is voor mij een grote uitdaging. Dat was het zeker voor mij in het verleden, maar ik hou van uitdagingen. Ik ga ze graag aan en wil ze dan ook tackelen."