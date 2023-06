Raymond Vermeulen over Verstappen.com Racing: "Max loopt over van creativiteit"

Vorig jaar april werd de oprichting van Verstappen.com Racing bekendgemaakt. “Racen is altijd mijn grootste passie geweest, vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte tot op de dag van vandaag. Naast mijn eigen Formule 1-carrière is racen waar ik het grootste deel van mijn tijd aan besteed. Ik vind het dan ook mooi dat ik met Verstappen.com Racing de passie voor het racen kan delen met coureurs en teams waar ik me nauw mee verbonden voel”, liet Max Verstappen bij de lancering optekenen.

Terugkijkend op het moment dat Verstappen.com Racing het levenslicht zag, zegt Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, tegen Motorsport.com: “Alles viel samen. We hadden net verlengd bij Red Bull Racing en Max liep al een poos rond met de wens om iets te gaan ondernemen op racegebied. Zo werd het idee voor Verstappen.com Racing geboren. Samen met Red Bull is toen het logo ontworpen, dat symbool staat voor de passie en liefde die Max voor het racen heeft.”

Verstappen.com Racing dient als paraplu voor alle race-activiteiten die Verstappen na aan het hart liggen. Zo is Team Redline, de simraceformatie waarvoor de Red Bull F1-coureur tussen de Grands Prix door veel actief is, een belangrijk onderdeel van het project. “Zoals iedereen weet, is het online racen een grote passie van Max en is hij een groot supporter van Team Redline”, licht Vermeulen toe. “Hij helpt het team mee om de beste simracers bij elkaar te brengen en het team op het hoogste niveau te laten presteren in allerlei kampioenschappen.”

Ook het rally-avontuur van vader Jos is onder Verstappen.com Racing geschaard. “Het gaat voortvarend”, zegt Vermeulen over de activiteiten van Verstappen senior. “Hij doet op dit moment mee aan het Belgisch kampioenschap en won eerder dit jaar de Monteberg Rally.” Jos Verstappen liet vorig jaar in de aanloop naar zijn rallydebuut weten dat het hebben van plezier het voornaamste voor hem is. Vermeulen met een glimlach: “Ja, maar zodra een Verstappen zijn helm opzet, is die heel competitief!” Tot slot maakt ook de GT-carrière van Thierry Vermeulen deel uit van het raceproject van de 41-voudig Grand Prix-winnaar. De zoon van Raymond Vermeulen racet dit jaar in de DTM en de GT World Challenge. “Het is allemaal een beetje organisch gegroeid”, zegt Vermeulen over de betrokkenheid van Max bij alle verschillende activiteiten. “Om er een lijn in aan te brengen hebben we vorig jaar alles onder één vlag samengebracht.”

Het persoonlijke project van Verstappen wordt ondersteund door werkgever Red Bull. “Ze vonden het zo’n mooi en uniek verhaal dat ze zich graag aan het platform wilden verbinden”, vertelt Vermeulen. Als gevolg hiervan is Red Bull prominent aanwezig in het logo van Verstappen.com Racing. “We hebben samen met Red Bull een eigen merchandise-lijn opgezet en gaan met elkaar ook nog wat andere dingen ontwikkelen, waar we hopelijk aan het einde van het jaar meer over kunnen laten weten. Het is een heel nauwe samenwerking. Verstappen en Red Bull passen als merken gewoon erg goed bij elkaar.”

Van Red Bull krijgt Verstappen alle vrijheid om met het project bezig te zijn. “Voor hen is het natuurlijk super dat ze via Max ook goed vertegenwoordigd zijn in het online racen. In de autosport was Red Bull natuurlijk al heel sterk aanwezig. Wij zijn op onze beurt heel trots dat Thierry met het logo van Red Bull in de DTM kan rijden. Red Bull was vorig jaar eigenlijk uit de DTM gestapt maar via Thierry blijven ze toch op een mooie manier present in dat kampioenschap. En in het geval van Jos is het ook een soort van blijk van waardering, voor alle tijd en moeite die hij in de opleiding van Max heeft gestoken.”

Max Verstappen steekt buiten de Formule 1 veel tijd in Verstappen.com Racing. Foto: Red Bull Content Pool

Max’ kindje

Volgens Vermeulen moet de betrokkenheid van Verstappen bij het project niet worden onderschat. “Het is zijn kindje”, aldus de manager van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1. “Max loopt over van creativiteit. Er is nog ontzettend veel dat hij zou willen doen met Verstappen.com Racing.”

Verstappen bemoeit zich met alles wat met Verstappen.com Racing te maken heeft. “Max is absoluut de leading man in het project”, aldus Vermeulen. “Hij neemt uiteindelijk alle beslissingen. Of het nu om de merchandise gaat die we afgelopen weekend bij de DTM in Zandvoort gelanceerd hebben, of om het ontwerp van de livery. Alles moet worden goedgekeurd door Max. Hij is overal heel precies in. Van een rood lijntje op de auto dat net even iets anders moet tot een kleine aanpassing aan het logo. Ik vind het echt super om te zien dat hij zo betrokken is. Het geeft iedereen om hem heen veel energie.”

Volgens Vermeulen is Verstappen.com Racing niet opgezet zodat de 25-jarige coureur ook na zijn tijd in de Formule 1 nog iets om handen heeft. Vermeulen: “Nee, dit is al iets voor tijdens zijn F1-loopbaan. Voordat hij in de Formule 1 zat, was Max natuurlijk al fervent simracer. Maar het voelde alsof de tijd rijp was om het allemaal wat serieuzer aan te pakken en stappen te gaan maken.”

Bovendien biedt het Verstappen een stukje ontspanning. “Het is voor hem ook een manier om de batterij op te laden”, stelt Vermeulen. “Met name het simracen natuurlijk. Dat kan hij redelijk anoniem vanuit zijn eigen huis doen, met gelijkgestemden die ook helemaal gek zijn van simracen. Hij zit met iedereen in een chat en wil die jongens graag beter maken. En als hij zelf aan een wedstrijd meedoet, zit hij uren en uren in de sim om zich voor te bereiden. Ik heb niet eerder een coureur gezien die zo begaan is met mensen die iets willen bereiken. Of dat nu in het simracen of in het GT-racen is, zoals met Thierry. Max ging eerder dit jaar bijvoorbeeld kijken bij een test van Thierry op Paul Ricard voor de GT World Challenge. Dat hij zo betrokken is, vind ik echt heel mooi.” Het is een kant van Verstappen die voorheen vrij onzichtbaar was. “De passie was eerder net zo groot”, weet Vermeulen. “Maar met de komst van Verstappen.com Racing heeft het een iets formelere vorm gekregen.”

Max Verstappen en Thierry Vermeulen tijdens de GT World Challenge-test op Paul Ricard. Foto: Verstappen.com / David Klopman

Thierry

Voor de 20-jarige Thierry Vermeulen begon het autosportavontuur pas in 2020, maar met Jos Verstappen als coach werd de GT-ladder razendsnel beklommen. Dit jaar komt hij dus uit in de DTM, wat hij combineert met een seizoen in de GT World Challenge. “Hij is een laatbloeier”, erkent Vermeulen senior. “Maar hij wil het ontzettend graag en doet er alles aan om te slagen. Ik probeer hem zo goed mogelijk te begeleiden en hij krijgt coaching van Jos en Max. Maar doordat hij niet heeft gekart, is hij met een achterstand begonnen.” Vermeulen heeft zijn zoon in de voorbije jaren goede stappen zien maken. “De GT is echter heel competitief. Drie tienden kan zo acht tot tien posities schelen. Maar hij zit in de best denkbare omgeving om verder te kunnen groeien. Het is nu aan hem.”

Vermeulen pakte bij zijn DTM-debuut op Oschersleben meteen een punt. “Hij is ontzettend snel over een ronde, maar moet gewoon nog wat meer ervaring krijgen in de wedstrijden. Als trotse racepapa vind ik dat hij het heel goed doet. Hij was best zenuwachtig voor zijn eerste DTM-race. Rijden in de DTM was zijn grote droom, maar het lag eigenlijk niet in de planning om het dit jaar al te doen. Doordat de ADAC de DTM overnam, diende deze mogelijkheid zich aan. Als dit niet was gebeurd, waren we nog een jaar doorgegaan in de GT Masters.” Vermeulen komt uit voor Emil Frey Racing en rijdt met een Ferrari 296, het nieuwe GT-model van het Italiaanse merk. “Emil Frey Racing is een heel professioneel team dat hem erg goed begeleidt. Maar voor zowel Thierry als het team is de 296 een compleet nieuwe auto. Hopelijk kunnen Thierry en het team samen de stappen maken die nog nodig zijn.”

Of Vermeulen er spijt van heeft dat hij Thierry niet heeft laten karten? “Ja, ik had Thierry moeten laten karten”, erkent hij. “Gelukkig heeft hij de kans gekregen om op latere leeftijd alsnog te gaan racen in een GT4-auto.” Thierry zou op jongere leeftijd wel eens bij vader aan de mouw hebben getrokken. “Maar het is gewoon onvoldoende bij me op de radar gekomen. Hij heeft wel een paar keer gekart, maar we hebben toen niet doorgepakt. Het is achteraf makkelijk praten, maar ik weet zeker dat hij nu veel aan een achtergrond in de karting zou hebben gehad. Vooral qua race craft. Karting blijft nou eenmaal de beste leerschool. Maar hij krijgt nu dus een spoedcursus team Verstappen.” Voor advies kan hij altijd bij Max terecht. Vermeulen: “Binnenkort staat er weer een track day op het programma. Dan gaan Thierry, Max en Jos samen met nog een paar anderen rijden en ervaring opdoen in de GT3.”

Raymond Vermeulen en zijn zoon Thierry tijdens het DTM-weekend op Circuit Zandvoort. Foto: Verstappen.com / David Klopman

Toekomst

Hoewel er met Team Redline in het simracen, Jos Verstappen in de rally en Thierry Vermeulen in de DTM al aardig wat staat, lijkt dit nog maar het begin voor Verstappen.com Racing te zijn. “Het staat nog allemaal in de kinderschoenen”, bevestigt Vermeulen. “Dit zijn de eerste stapjes. We willen op alle vlakken gaan uitbreiden. Het is werk in uitvoering. We hebben er hoge verwachtingen van.” Hoe ziet de toekomst er dan uit voor Verstappen.com Racing? “The sky is the limit”, lacht Vermeulen. “Het zou bijvoorbeeld ooit een zelfstandig raceteam kunnen worden. Maar we doen het met kleine stappen hoor. De Formule 1 heeft uiteindelijk prioriteit. Voor Max is dit echter een mooie manier om te kunnen ontspannen en iets met zijn passie te kunnen doen.”

