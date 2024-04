Herstelt Max Verstappen na uitvalbeurt?

In Melbourne viel Max Verstappen uit. Foto door: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Na twee vlekkeloze races ging het tijdens de Formule 1 Grand Prix van Australië helemaal mis voor Max Verstappen. Al na drie rondjes moest de Nederlandse coureur opgeven: een probleem met de achterremmen zette een streep door zijn zegereeks. In Japan wil de regerend wereldkampioen revanche nemen en als we naar de afgelopen jaren kijken is het zeker niet ondenkbaar dat hem dat gaat lukken. De laatste twee edities won hij, maar ook daarvoor was Verstappen erg succesvol op Suzuka. In vijf edities stond hij drie keer op het podium. Alleen in 2019 finishte Verstappen niet, toen hij van de baan werd gekegeld door Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Verstappen is ook bij de bookmakers de torenhoge favoriet, maar Ferrari hoopt opnieuw met de winst aan de haal te gaan. Carlos Sainz won twee weken na zijn blindedarmoperatie glansrijk in Melbourne en wil die vorm maar al te graag doortrekken in Japan. Leclerc zal erop gebrand zijn om weer eens de snellere van de twee Ferrari's te zijn. De bookmakers geven beide heren gelijke kansen, dus zij verwachten een spannende strijd.

Kan Sergio Pérez op het podium komen?

Sergio Pérez stond in Australië niet op het podium, lukt hem dat in Japan wel? Foto door: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Aan de andere kant van de Red Bull-garage moet Sergio Pérez het voor elkaar krijgen om weer op het podium te komen. Tijdens de race in Melbourne lukte dat niet, al hielp aanzienlijke vloerschade niet mee. Daarvoor stond de Mexicaan wel twee keer op het podium, twee keer achter zijn teammaat Max Verstappen. Kijkend naar zijn carrière was het niet heel gek dat het hem in Australië niet lukte om zijn derde podium op rij te behalen, want zo'n serie zette hij slechts een keer neer. In 2021 werd hij in achtereenvolgens in Turkije, Austin en Mexico derde.

Een nieuwe reeks moet op Suzuka beginnen. Tot nu toe is dat niet echt een favoriet circuit van Pérez. Kijk alleen maar na het drama van vorig jaar, waarin hij de auto in de pitbox parkeerde. Ook bij Racing Point, Force India, Sauber en McLaren was dit parcours hem niet goed gezind. De Mexicaan eindigde een paar keer als zevende, daar moest hij het mee doen. Dit jaar staat hij hoog op de lijstjes als kanshebber voor een podium, maar of hem dat lukt valt nog zeker te bezien. De bookmakers schatten de podiumkansen van hem vrij hoog in, want achter Verstappen is hij de tweede coureur met de laagste odd voor een podium. Winnen is echter een ander verhaal, want op dat gebied staan naast Verstappen ook de beide Ferrari-coureurs nog voor.

Trekt thuisrijder Yuki Tsunoda sterke vorm door?

Yuki Tsunoda rijdt dit seizoen erg goed. Lukt het hem om in Japan weer punten te scoren? Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Bij RB is na de eerste paar races een ding meer dan duidelijk: Yuki Tsunoda is beter begonnen dan teamgenoot Daniel Ricciardo. De Japanner is het hele seizoen al sneller en rijdt foutloos, terwijl Ricciardo al een paar keer op een fout te betrappen viel. Tsunoda krijgt veel lof vanuit de paddock en een blik op de WK-stand laat zien dat dat niet onterecht is. Hij is immers de enige RB-coureur die al punten heeft gescoord, en die zes stuks zijn meer dan welkom in de spannende strijd in het middenveld.

De Japanse racefans zullen Tsunoda ongetwijfeld flink aanmoedigen en dat is ook hard nodig. Tot nu toe heeft hij twee keer op Suzuka een F1-race gereden, maar punten zaten er nog niet in. Vorig seizoen werd er een dertiende plaats behaald, het jaar ervoor twaalfde. Gezien de vorm van Tsunoda horen punten tot de mogelijkheden, wat voor een Japans feestje kan zorgen.

Odds voor een overwinning of podiumplek

Coureur Odd F1-zege Odd podiumplek Max Verstappen 1,22 1,10 Charles Leclerc 9,00 1,80 Carlos Sainz 9,00 1,90 Sergio Pérez 15,00 1,67 Lando Norris 26,00 3,25

