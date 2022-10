Pirelli-strategie voor GP van Singapore: vooral eenstoppers

Op het moment van schrijven regent het op het Marina Bay Street Circuit, maar het is de verwachting dat deze bui van korte duur is. Ervan uitgaande dat het inderdaad snel opklaart, wordt de dertiende editie van de Grand Prix van Singapore volgens Pirelli een eenstopper. Starten op mediums, tussen ronde 22 en 28 wisselen naar harde banden en daarmee naar de finish rijden is op papier de snelste manier om de 61 ronden tellende race af te leggen, aldus de Italiaanse bandenfabrikant.

Wie liever op softs start, kan het ook redden met één pitstop. In dat geval is ergens tussen ronde 18 en 24 het beste moment om harde banden te komen halen. Deze strategie is wel iets langzamer dan bovengenoemde tactiek, meldt Pirelli. Een andere optie is een tweestopper, waarbij alle drie de compounds worden gebruikt: starten op softs, deze tussen ronde 14 en 20 inruilen voor harde banden, om deze tussen ronde 36 en 44 te laten vervangen door mediums, om daarmee vervolgens naar de streep te rijden. Deze tweestopper is op papier wel langzamer dan eerdergenoemde eenstoppers, voegt Pirelli toe.

Charles Leclerc (P1), Sergio Perez (P2), Lewis Hamilton (P3), Carlos Sainz (P4) en Max Verstappen (P8) hebben allemaal een identieke bandenpool voor de race: drie sets nieuwe softs, twee sets nieuwe mediums en één set nieuwe harde banden. George Russell heeft, omdat hij al in Q2 strandde, zelfs vier sets verse softs. Wel moet de Mercedes-coureur als gevolg van een motorwissel uit de pitstraat starten.

De Grand Prix van Singapore begint om 14.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur lokale tijd).