Olav Mol: "Max Verstappen kan tot en met Abu Dhabi alles winnen"

Op papier stond Max Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van België een zware taak te wachten. In de praktijk leek het de Nederlander echter vrij eenvoudig af te gaan. De regerend kampioen ving de race als veertiende aan, maar vocht zich razendsnel naar de leiding. Olav Mol stelt tegenover Grand Prix Radio dat de concurrentie een flinke tik te verwerken kreeg. "Een podiumfinish had ik wel verwacht, maar een overwinning niet. Voor Red Bull en Verstappen een prachtige winst, maar voor de rest van het veld zal het een bijzonder pijnlijke race zijn geweest", aldus de Ziggo Sport-analist. Over een aantal dagen staat de Grand Prix van Nederland op het programma. Volgens Mol zorgt de zege in Spa voor hoge verwachtingen op Circuit Zandvoort. Maar mocht de Red Bull Racing-coureur deze vorm behouden, dan is voor Mol één ding duidelijk: "Dan wint hij tot en met Abu Dhabi iedere race."

Achter de Nederlander ging er weer van alles mis, al gebeurde het incident met Lewis Hamilton voor Verstappen. Mercedes verloor de Brit al snel - die zich door een eigen fout elimineerde - maar ook George Russell kon Red Bull geen weerstand bieden. In België gingen tevens nieuwe maatregelen in om porpoising tegen te gaan. Mol stelt dat Mercedes zich in de vingers heeft gesneden. "Mercedes viel enorm tegen. Vanaf Spa zijn er nieuwe regels van kracht met betrekking tot de vloer en Mercedes heeft daar het hardste om geschreeuwd", vervolgt hij. "Ze moeten meer tijd dan ooit toegeven op Verstappen en Red Bull: Mercedes is in hun eigen val getrapt."

Ferrari blundert weer

Ferrari nam wederom een verkeerde beslissing vanaf de pitmuur door Charles Leclerc kort voor het einde van de race naar binnen te halen in een poging het extra puntje te pakken door de snelste ronde te rijden. Dit mislukte. De Monegask kwam achter Fernando Alonso op de baan, moest de Spanjaard dus voorbij en slaagde er niet in om de rapste ronde te rijden. Als klap op de vuurpijl werd hij ook nog bestraft vanwege te hard rijden in de pitstraat, wat hem alsnog achter de Alpine-coureur wierp. Mol stelt dat het bij de mannen uit Maranello echt anders moet. "Er zal daar echt een bommetje moeten ontploffen om het allemaal weer op het rechte eind te krijgen", aldus de F1-commentator. Tijdens de race was het doel van Ferrari om de Monegask als vijfde te laten finishen. "Die finish gaat dan ten koste van een denkfout. Iemand moet roepen dat dit simpelweg niet goed is."

De Grand Prix van Nederland is de vijftiende halte op de Formule 1-kalender. Afgelopen jaar ontstond er een prachtig [tactisch] duel tussen Verstappen en Hamilton, al werd er door de lay-out van de baan weinig ingehaald. Mol verwacht een herhaling van 2021, met nu een Red Bull dat vol zelfvertrouwen zit. Hij kijkt met name uit naar de zaterdag. "Er zal hard worden geracet, want inhalen is veel moeilijker dan op Spa. De kwalificatie wordt een pareltje, kom maar op!"

Video: Verstappen domineert Grand Prix van België