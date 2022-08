Carlos Sainz behield de leiding bij de start, terwijl Sergio Perez slecht wegkwam en achter Fernando Alonso, Lewis Hamilton en George Russell moest aansluiten op P5. Door de chaos voor zich kreeg de Mexicaan P2 achter Sainz snel weer terug.

Max Verstappen had vanaf P14 ook een goede start en lag bij de safety car-fase al op P8. De neutralisatie was nodig om de gestrande wagens van Hamilton en Valtteri Bottas te kunnen bergen. Laatstgenoemde kon de spinnende Nicholas Latifi voor zich niet meer ontwijken en werd net als zijn oud-collega Hamilton ridder te voet.

Stewards delen geen straf uit

De stewards bekeken de botsing tussen Hamilton en Alonso, maar ondernamen geen verdere actie. “De stewards hebben de videobeelden bekeken en vastgesteld dat Alonso zich aan de binnenkant van bocht 5 bevond”, beginnen ze hun verklaring. “Bij het ingaan van de bocht bevonden de voorwielen van Hamilton zich voor die van Alonso. Alonso stuurde zijn auto van de lijn naar binnen, met beide rechterwielen volledig op de kerbstones en zelfs daar iets overheen.”

“Alonso leek op geen enkel moment de controle te verliezen of onderstuur te hebben”, vervolgen de stewards. “Hamilton stuurde naar de apex van de bocht, met Alonso nog steeds naast zich en daarna vond de botsing plaats. De stewards houden rekening met het feit dat dit een incident in de eerste ronde was, met ook veel beweging van andere wagens in de eerste bochten. Daarom ondernemen zij geen verdere actie.”