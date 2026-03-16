Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

De strijd om het laatste WK-punt werd fysiek toen Ocon in ronde 32 een ambitieuze inhaalpoging aan de binnenkant plaatste bij Colapinto's Alpine in bocht 2. Terwijl Colapinto de racelijn nam, raakte hij de voorvleugel van de Haas, waarna beide auto's spinden.

Colapinto kon zijn weg vervolgen en passeerde later Arvid Lindblad in de Racing Bulls voor de elfde plaats. Door het uitvallen van Max Verstappen schoof hij uiteindelijk op naar de tiende plek, en krijg hij alsnog een punt. Ocon kreeg van de stewards een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van de botsing en werd, na een extra pitstop om die straf in te lossen, als veertiende geklasseerd.

"Ik verdien die straf", zei Ocon na afloop bij de media, nadat hij Colapinto al had opgezocht om zijn excuses aan te bieden. "Ik vocht de hele race met Franco, dus dat laatste incident is duidelijk mijn fout. Ik was wat te optimistisch en het gat was er eigenlijk niet. Er was uiteindelijk maar één punt te pakken, terwijl er voor ons allebei eigenlijk meer mogelijk had moeten zijn vandaag. Ik ben blij dat hij dat punt nog heeft gescoord, want hij reed een goede race."

Ocon vecht met Colapinto om de punten: "“Ik nam alle risico’s, maar het had niet zo moeten eindigen." Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Colapinto en Ocon startten als twaalfde en dertiende op de grid en begonnen allebei op de harde Pirelli-band, waardoor ze hun eerste stint moesten rekken om de strategie te laten werken. Beide coureurs kenden een sterke start, geholpen door de afwezigheid van de twee McLarens op de derde startrij.

In de openingsfase reed Colapinto zelfs op de zesde plaats. De safetycar na het stilvallen van Lance Stroll's Aston Martin in bocht 2 in ronde negen leverde beide coureurs tijdelijk winst in trackpositie op, maar gaf hun directe rivalen tegelijkertijd een relatief 'goedkope' pitstop.

Later moesten zowel Colapinto als Ocon hun pitstop onder groene vlag maken. Ocon stopte twee ronden eerder, maar zag de Alpine bij het passeren van de start-finishlijn alsnog vóór zich uit de pitstraat komen. "Het was óf hem pakken óf helemaal niets vandaag", aldus Ocon. "Ik nam alle risico's, maar het had niet zo moeten eindigen."

"Ik heb de herhaling niet gezien", zei de Argentijn zelf. "Hij raakte me gewoon rechtsachter en mijn auto was beschadigd. Het is wat het is. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is het goed, maar het is natuurlijk wel frustrerend dat ik hierdoor punten ben misgelopen."

Geen haatberichten

Het management van Colapinto bracht na de race een verklaring uit om mogelijke online haatreacties te voorkomen. "Publieke oproep: stuur alsjeblieft geen haatberichten of doodsbedreigingen naar Esteban, zijn familie of het Haas-team", luidde de boodschap. "Het verandert niets aan het incident en werpt alleen een slecht licht op Franco's fans. Dank voor jullie positieve en respectvolle steun."

De Argentijnse fans van Franco Colapinto, die vooral vorig jaar tot controverse leidden. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Colapinto riep eerder al op tot respect op sociale media, onder meer na een crash met Yuki Tsunoda tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna vorig jaar. "Mijn fans zijn enorm gepassioneerd, maar er moet ook respect zijn", zei hij destijds. Begin 2025 kwamen zijn supporters ook onder vuur te liggen nadat Jack Doohan online doelwit werd van haatberichten toen Alpine hem verkoos boven Colapinto voor een racezitje. Volgens F1-fotograaf Kym Illman kreeg Doohan daarbij zelfs bedreigingen, waarna hij tijdelijk zijn sociale media afschermde.