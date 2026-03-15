Cadillac F1-coureurs raken elkaar: Pérez biedt excuses aan

Sergio Pérez en Valtteri Bottas vochten bij de start van de Chinese Grand Prix om de veertiende plaats toen het incident zich voordeed in bocht 3, de krappe linkerbocht na de lange openingsbocht van het Shanghai International Circuit.

Pérez zat aan de binnenkant van Bottas bij het insturen van die bocht, terwijl de Aston Martin van Fernando Alonso zich aan de buitenkant bevond. De Mexicaan kwam op de kerbstones terecht, raakte met zijn rechtervoorwiel de sidepod van de Fin en spinde. Daarbij liep ook de auto van zijn teamgenoot schade op. Pérez verloor slechts enkele seconden en dankzij een vroege safety car kon hij weer aansluiten bij het veld en ook Bottas kon zijn weg vervolgen. De zwart-witte Cadillacs eindigden uiteindelijk als dertiende en vijftiende.

Gevraagd naar het incident met zijn teamgenoot, gaf Pérez meteen toe dat het om een "inschattingsfout" van zijn kant ging. "Dat lag volledig aan mij," stak de Mexicaan de hand in eigen boezem. "Ik zag een gat en ging ervoor. Maar als je het terugkijkt, had Valtteri eigenlijk nergens heen gekund. Uiteindelijk kostte het mij de race, want ik spinde en verloor veel tijd. Gelukkig kon ik daarna weer aansluiten bij het veld."

"In de tweede stint stond ik op het punt Valtteri in te halen met de inhaalmodus aan, maar toen verloor ik opeens batterijvermogen, waardoor ik ongeveer vijf seconden verloor. Later verloor ik nog eens vijftien tot twintig seconden."

Geen ideale race dus, maar toch was er ook een positieve noot, aldus Pérez. "We zijn met beide auto’s gefinisht, maar moeten op veel terreinen nog werk verrichten om ervoor te zorgen dat we geen posities verliezen en beter voorbereid aan de races beginnen."

Bottas hinkend naar de finish

Voor Bottas maakte de botsing zijn race er niet makkelijker op. "Ik miste een groot stuk van de vloer aan de linkerkant, dus dat hielp niet," vertelde de Fin. "Ik voelde het contact, maar wist eigenlijk niet dat hij daar zat. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en ben ik heel blij met P13 in onze tweede Grand Prix met het team. We zitten al dicht bij de punten. Natuurlijk vielen er veel auto’s uit, maar voor ons is dit een goed resultaat."

Dat Bottas sprak over "dicht bij de punten" is enigszins optimistisch: hij finishte namelijk op 44 seconden van Colapinto, die als tiende over de streep kwam. Toch valt het de ervaren coureur nauwelijks kwalijk te nemen dat hij het resultaat positief benadert voor het jonge Cadillac-team – zeker omdat de betrouwbaarheid tot nu toe redelijk op orde is. Gevraagd hoe trots Cadillac mag zijn, gezien regerend constructeurskampioen McLaren met geen van beide auto’s aan de start verscheen, zei Bottas: "Heel trots. Zoals ik al zei: in onze tweede race met beide auto’s finishen… P13 en P15 is netjes, dus het is een goed startpunt."

"Het is duidelijk dat we snelheid missen", besloot de Fin. "Op dit moment is Aston Martin eigenlijk het enige team waar we echt mee kunnen vechten. Maar we kunnen in ieder geval met hen strijden. Als we ook andere teams willen verslaan, hebben we meer performance nodig."