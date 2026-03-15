Vader Antonelli dankt Wolff na eerste Formule 1-zege van zoon Kimi

De 19-jarige Andrea Kimi Antonelli begon de tweede race van het Formule 1-seizoen vanaf poleposition. Hij moest zijn leidende positie verdedigen tegen zijn teamgenoot George Russell en de Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De jonge Italiaan deed dat met verve en kwam na 56 ronden slingerend en juichend over de finish.

Tijdens het gebruikelijke interview na afloop vocht Antonelli zichtbaar tegen de tranen, maar ook zijn vader reageerde emotioneel op het moment. "Ja, natuurlijk. Toto heeft alles gedaan", zei Marco Antonelli tegen Sky Sports F1. "We hebben geprobeerd het beste te doen voor onze zoon, maar Mercedes heeft geweldig werk geleverd. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen."

Wolff reageerde daarop direct: "Nee, nee. Ik denk dat we het samen hebben gedaan. Kimi als coureur en als persoon is wie hij is dankzij zijn familie. Zijn moeder Veronica en Marco hebben een ontzettend sterke basis gelegd. Het karten, de vele uren in de auto, het reizen naar elk circuit. Gefeliciteerd."

Andrea Kimi Antonelli viert zijn eerste F1-overwinning. Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Antonelli senior vervolgde: "Toto en ik hadden een moment waarop we hierover spraken. We waren twee jaar geleden in Monza, in Milaan. Kimi reed toen in de Formule 2 en ik vroeg: 'Denk je dat Kimi klaar is voor het stoeltje [in F1]?' En Toto zei: 'Ik denk het wel.' Toen zei ik: 'Laten we het dan doen.'"

Hoewel Antonelli op het Shanghai International Circuit met kop en schouders boven de concurrentie uitsteeg, blijft zijn vader realistisch over de verwachtingen rond de jonge Italiaan in de strijd om het wereldkampioenschap. "Ik weet het eerlijk gezegd niet, want Kimi is nog jong en hij is op dit moment nog niet perfect", zei hij. "Hij is natuurlijk een goede coureur, maar ervaring is heel belangrijk. En ik denk dat George een geweldige coureur is met veel ervaring. Het is moeilijk om hem te verslaan."

De jongste F1-winnaars allertijden

Coureur Leeftijd Grand Prix Max Verstappen 18j, 7m, 15d Spanje 2016 Kimi Antonelli 19j, 6m, 18d China 2026 Sebastian Vettel 21j, 2m, 11d Italië 2008 Charles Leclerc 21j, 10m, 16d België 2019 Fernando Alonso 22j, 0m, 26d Hongarije 2003 Troy Ruttman* 22j, 2m, 19d Indianapolis 1952 Bruce McLaren 22j, 3m, 12d Verenigde Staten 1959 Lewis Hamilton 22j, 5m, 3d Canada 2007 Oscar Piastri 23j, 3m, 15d Hongarije 2024 Kimi Räikkönen 23j, 5m, 6d Maleisië 2003

* Troy Ruttman is een Amerikaanse IndyCar-coureur die in 1952 de Indianapolis 500 won. Die race telde dat jaar mee voor het WK Formule 1.

