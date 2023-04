Nieuw F1-sprintformat berooft teams van waardevolle data long runs

De Formule 1-teams zijn deze week akkoord gegaan met een aanpassing van het format van weekenden waarin een sprintrace op het programma staat. De belangrijkste verandering is dat de sprintrace nu geheel los staat van de Grand Prix op zondag, doordat er op zaterdagochtend een extra kwalificatie is toegevoegd om de startopstelling voor de korte zaterdagse race te bepalen. De kwalificatie op vrijdag bepaalt de startopstelling voor de race op zondag. Het gevolg van deze verandering is dat de tweede vrije training, die in het vorige format op zaterdagochtend verreden werd, vervalt.

Deze tweede training leek op papier weinig betekenisvol omdat de parc fermé-regels al gelden vanaf de vrijdagse kwalificatie. Toch was dit voor de teams een nuttige sessie, doordat zij hierdoor een uur de tijd hadden om long runs af te werken met het oog op de races. Met de verzamelde data gingen ze vervolgens aan de slag om onder meer de bandenstrategie te bepalen. Nu die tweede oefensessie is weggevallen, blijft er maar één trainingsuur over ter voorbereiding op zowel de kwalificaties als de races. Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, stelt dat vooral de voorbereidingen op de races hieronder gaan lijden. "Als je alleen VT1 hebt, is het praktisch onmogelijk om alles van de vrijdag en zaterdag samen te voegen in één sessie. Je verliest de kans om je te richten op de long runs en je moet nadenken wat de echte prioriteiten zijn", legt hij uit.

Ook sportief directeur Ron Meadows van Mercedes vermoedt dat teams offers moeten brengen wat betreft de dingen die ze normaal tijdens de vrije trainingen zouden doen. "Voor de engineers en coureurs wordt het heel lastig om de optimale afstelling te vinden voor zowel de kwalificatie als de race", verklaart hij. Het is daarom noodzaak voor de teams om tijdens de enige training zoveel mogelijk ronden af te leggen. "Waarschijnlijk zijn we dan ook niet van plan om veranderingen aan de afstelling door te voeren die ten koste gaan van de rijtijd van de coureurs. Voor alle teams is het een nieuwe manier van werken en het biedt een redelijke kans om uit te blinken."

Meer risico's op crashes, vooral op zaterdagochtend

Het gevolg van de veranderingen aan het format zorgen er ook voor dat de kans op crashes - en dus kostbare schade - toeneemt in vergelijking met het vorige format en de reguliere raceweekenden. "Het nieuwe format zorgt niet voor enorme veranderingen met betrekking tot hoe het personeel in de garages te werk gaat gedurende het weekend", vervolgt Meadows. "Maar als je sessies toevoegt waarin de coureurs voor de volle 100 procent in de aanval moeten en waarin iedere ronde ertoe doet om door te gaan naar het volgende segment, loopt je altijd het risico op een crash."

Ook Shovlin ziet dat die risico's er zijn en dan vooral in de kortere kwalificatie voor de sprintrace. Die vindt bovendien plaats zonder dat de coureurs eerder op de dag al in hun bolide zijn gestapt. "De coureurs beginnen zaterdag meteen aan een kwalificatie en dat is ongebruikelijk", vertelt hij. En hoewel de coureurs voor ieder segmenten van de zogenaamde Sprint Shootout maar één set banden hebben, denkt Shovlin niet dat coureurs maar een ronde gaan rijden. "De mediums kunnen meerdere ronden aan, maar omdat er geen extra sets beschikbaar zijn, is er een grotere kans dat je pech hebt met bijvoorbeeld een rode vlag. Ik denk dus dat iedereen de baan op gaat en druk gaat zijn met ronden rijden."