In 2021 introduceerde de Formule 1 het sprintformat. Het werd met gemengde reacties ontvangen, aangezien het enkel interessant was voor de top-drie - aangezien alleen zij punten kregen - en de pole-position voor de geschiedenisboeken plots naar de winnaar van de sprintrace ging. Die zaken zijn vorig jaar aangepast, maar nog steeds overheerste de kritiek van coureurs. Zij stelden namelijk dat ze weinig risico's nemen omdat het resultaat van de sprintrace de startvolgorde voor de Grand Prix bepaalde.

In de hoop dat de coureurs nu wel het risico willen nemen, heeft de Formule 1 de sprintrace als het ware losgekoppeld van de hoofdrace. Op vrijdag vindt wel een kwalificatie plaats, maar deze bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace van zondag. Zaterdag wordt nu een echte sprintdag, afgetrapt met een kortere kwalificatie en gevolgd door de sprintrace in de middag. Aangezien het resultaat van de sprintrace geen invloed meer heeft op de hoofdrace, zou dat de coureurs, die om maximaal acht punten voor de zege strijden, genoeg motivatie moeten geven om wat meer risico te nemen.

Viaplay-analist Kees van de Grint verwelkomt deze wijziging, al weet hij niet helemaal wat hij van dit nieuwe sprintformat moet vinden. "Dat is echt een moeilijke vraag", geeft Van de Grint toe na een vraag van Motorsport.com. "In eerste instantie was ik niet zo'n fan van deze kunstmatige dingen, maar ik moet zeggen: tijden veranderen, fans veranderen. Die willen ook het hele weekend show, of actie, zien."

Van de Grint is daarom van mening dat de Formule 1 'gelijk heeft' om deze wijziging in het sprintformat door te voeren. "De toeschouwer krijgt meer waar voor zijn geld", oordeelt de voormalig Bridgestone-bandenexpert. Zelf zou hij het liever bij het traditionele format houden, met de vrije training, kwalificatie en de Grand Prix als enige race in het weekend. "Maar ik kan begrijpen waarom [ze veranderen], dus ik keur het niet af, ik juich het eigenlijk wel toe. [...] Ik denk dat het een goed plan is om het publiek te vermaken."

