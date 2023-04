Er gingen al langer geluiden dat de opzet van de Formule 1-weekenden met een sprintrace op de schop zou gaan. Dinsdag werd dat dan eindelijk bevestigd door de sport, dat ervoor kiest om de korte zaterdagse race helemaal los te koppelen van de Grand Prix op zondag. Het gevolg is dat de tweede vrije training, die de afgelopen twee jaar op zaterdagochtend werd verreden tijdens sprintevenementen, komt te vervallen. In plaats daarvan komt een tweede kwalificatiesessie om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen. Het resultaat van die korte race bepaalt niet langer voor de grid van de race op zondag, want die wordt al tijdens de kwalificatie op vrijdag vastgesteld.

De nieuwe opzet wordt met open armen ontvangen door Guenther Steiner. De teambaas van Haas F1 Team is vooral blij dat de in zijn ogen nutteloze tweede training op zaterdag niet meer op het programma staat. "Deze nieuwe opzet krijgt absoluut mijn voorkeur, want de training op zaterdagochtend was vrij zinloos. Je mocht niets veranderen aan de auto, dus je reed naar buiten, reed ronden en probeerde dan maar om de banden te begrijpen. Dat is denk ik niet echt interessant voor de fans", oordeelt Steiner. "De tweede kwalificatie is veel beter voor de fans en ook voor ons, want het zorgt voor meer spanning. Met twee kwalificaties en twee races is er veel gaande tijdens het weekend en dat is denk ik geweldig voor de sport."

Meer risico's nemen

Ook Kevin Magnussen verwacht dat F1 er goed aan doet door de tweede kwalificatie toe te voegen aan het sprintformat. Hij denkt dat de coureurs hierdoor bereid zijn om iets meer risico's te nemen tijdens de sprintrace. "Het is denk ik goed dat we twee kwalificaties krijgen, want het houdt in dat je er iets meer voor kan gaan in de sprint. De extra straf dat je op zondag achteraan moet starten als je uitvalt in de sprintrace is er niet meer, hoewel je natuurlijk gewoon de finish wil halen", legt de coureur uit Roskilde, die vorig jaar in alle sprintraces punten scoorde, uit. "Het levert nu iets meer op om risico's te nemen en dat is goed voor de show, goed voor ons als coureurs én het is leuker."

Daar waar Haas F1 en Magnussen inmiddels al wat ervaring hebben met sprintraces in de Formule 1, geldt voor Nico Hülkenberg dat hij in Baku in het diepe gegooid wordt. De Duitser heeft er echter geen problemen mee dat er in dit format amper trainingstijd is. "Vanuit de toeschouwers gezien is het heel interessant. Voor mij betekent het slechts één uur training en meteen daarna een belangrijke sessie. Dat doet mij denken aan mijn tijd in de juniorklassen en toen beviel dat mij wel", vertelt Hülkenberg. "Ik ga er met een open blik in door de uitdaging te accepteren, namelijk dat er minder voorbereidingstijd is en je eerder de sweet spot moet raken. Baku is een spectaculair en uitdagend hogesnelheidscircuit, dus we maken ons op voor een zwaar, maar interessant weekend."