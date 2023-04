Verandering op komst: vanaf Baku twee kwalificaties per F1-sprintweekend?

Sinds de invoering van sprintraces in 2021 heeft de Formule 1 altijd hetzelfde format gehanteerd met één vrije training op vrijdag, gevolgd door de kwalificatie om de grid voor de sprintrace te bepalen. Op zaterdag volgen dan de tweede oefensessie en de sprintrace, waarmee de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald. Bij de laatste bijeenkomst van de F1 Commission heeft Formule 1 CEO Stefano Domenicali echter een plan op tafel gelegd om het format aan te passen. Het idee is om de sprintrace helemaal los te koppelen van de hoofdrace door voor beide races een eigen kwalificatiesessie te organiseren.

Een van de voorstellen is om op vrijdag te beginnen met een vrije training, gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag. De zaterdag komt dan geheel in het teken te staan van de sprintrace met zowel de kwalificatie als de korte race zelf. De tweede vrije training komt dan te vervallen. Het alternatief is om de kwalificatie voor de sprintrace op vrijdag te laten plaatsvinden, terwijl de kwalificatie voor de Grand Prix dan naar zaterdag verhuist. Het plan heeft meteen veel lof ontvangen van de diverse teambazen, waarna het plan tijdens de bijeenkomst van de Sporting Advisory Committee (SAC) aan de sportief directeuren is voorgelegd. Tijdens het F1-weekend in Australië is intussen verder gesproken over het plan, waarvan de laatste details nog ingevuld moeten worden.

Diverse haken en ogen aan snelle invoering nieuw format

Op papier lijkt de verandering van het sprintformat relatief eenvoudig, maar er moeten forse veranderingen doorgevoerd worden aan het sportief reglement om het erdoor te krijgen. Zo moet er rekening gehouden worden met zaken als het parc fermé en de toewijzing van de banden. Een factor die voor het sprintweekend in Baku een rol speelt, is dat leverancier Pirelli de banden reeds verscheept heeft. Iedere coureur krijgt tijdens het sprintweekend twaalf sets slicks tot zijn beschikking, bestaande uit twee sets harde banden, vier sets mediums en zes sets met zacht rubber. Dat kan problemen opleveren als beide kwalificaties met hetzelfde format worden afgewerkt.

Teams moeten na afloop van VT1 namelijk twee sets banden inleveren, waarna zij meestal vier sets zachte banden gebruiken om de drie kwalificatiesegmenten af te werken. Als beide kwalificaties volgens dat stramien worden afgewerkt, dan zijn de coureurs bijna gedwongen om in de tweede kwalificatie in actie te komen op gebruikte banden. Daarom wordt ook met een schuin oog gekeken naar een alternatief kwalificatieformat voor één van deze sessies, waarbij coureurs één vliegende ronde krijgen om zich te kwalificeren. Zodoende wordt het bandenverbruik ietwat beperkt. Nieuw is dit dit format niet, want de Formule 1 heeft het tussen 2003 en 2005 al met wisselend succes ingezet.

F1 hoopt het nieuwe format tijdens het eerste sprintweekend van 2023 in Baku al in te zetten, maar zeker is dat nog niet. De FIA dient de sportieve reglementen bij te werken, waarna de teams via de SAC op de hoogte worden gesteld. Een complicerende factor is dat de koningsklasse na Australië aan een onderbreking van vier weken begint, waarin diverse sportief directeuren een vakantie gepland hebben én de Paasdagen voor de deur staan. Dat kan tot uitstel van de vereiste goedkeuring leiden, ook omdat de aangepaste regels daarna nog langs de F1 Commission en de World Motor Sport Council moeten. Als de deadlines voor Baku niet gehaald worden, dan kan F1 de introductie van het aangepaste format nog uitstellen tot het tweede sprintweekend tijdens de GP van Oostenrijk.