De Formule 1 kijkt al langer naar mogelijkheden om raceweekenden aantrekkelijker te maken, in ieder geval in de ogen van Stefano Domenicali en de commerciële rechtenhouders. De F1 CEO heeft er geen geheim van gemaakt geen fan van vrije trainingen te zijn en wil het liefst alleen maar sessies waarbij er iets op het spel staat. Het zou een weekend interessanter moeten maken en zou commercieel van meerwaarde zijn. Als het iedere dag ergens om gaat, denkt F1 meer tickets voor de vrijdag te verkopen en de TV-uitzendingen indirect meer waarde te geven.

Het verklaart waarom de Formule 1-organisatie graag wil snijden in het aantal vrije trainingen en het aantal sprintraces voor dit jaar heeft opgevoerd tot zes. De eerste daarvan vindt plaats in Baku, een keuze waar teams niet zo gelukkig mee zijn en waar Christian Horner al behoorlijk uitgesproken over is geweest. Teams zaten tijdens de bijeenkomst van de Formula 1 Commission echter wel op één lijn over een aangepast format voor de sprintweekenden. Die verandering is inmiddels officieel doorgevoerd nadat de tien F1-teams unaniem voor deze ingreep hebben gestemd.

Het betekent dat sprintweekenden vanaf nu twee kwalificaties krijgen, te beginnen in Baku. De eerste kwalificatie vindt zoals gebruikelijk op vrijdag plaats. In het oude systeem bepaalde die kwalificatie de startopstelling voor de sprintrace, maar dat is niet langer het geval. In het nieuwe format bepaalt de vrijdagse kwalificatie rechtstreeks de grid voor de hoofdrace op zondag en levert die kwalificatie natuurlijk ook de officiële pole-position op. De sprintrace wordt volledig van de hoofdrace losgekoppeld, zodat de uitslag ervan geen invloed meer heeft op de daadwerkelijke Grand Prix.

Losstaande sprintdag goed voor meer spektakel? Extra motor in de pool

In plaats daarvan is de zaterdag nu een op zichzelf staande sprintdag. Het betekent dat er op zaterdag een tweede kwalificatie wordt verreden die de grid voor de sprintrace bepaalt. Deze kwalificatie komt in plaats van de tweede vrije training, waardoor er in een sprintweekend nog maar één training overblijft. Teams en kijkers missen weinig aan het schrappen van die training, aangezien die in de vorige opzet onder parc fermé plaatsvond. Parc fermé was vanaf de vrijdagse kwalificatie al van kracht, waardoor teams tijdens de tweede training geen grote dingen meer mochten veranderen.

Lange tijd luidde de vraag nog hoe de extra kwalificatie op zaterdag er precies uit zou zien. Het antwoord is inmiddels gegeven. De tweede kwalificatie volgt de reguliere opzet met Q1, Q2 en Q3, al zijn die sessies allemaal korter dan normaal. Het eerste deel zal twaalf minuten duren, het tweede gedeelte tien en de afsluitende sessie acht minuten. Het betekent dat er in SQ3 in feite maar tijd overblijft voor één run en dat die sessie dus een soort one shot qualifying wordt, met slechts één kans voor de coureurs. Voor SQ1 schrijft de FIA overigens het gebruik van een nieuw setje mediums voor, voor SQ2 eveneens de band met de gele wangen en voor SQ3 een nieuw setje softs. Voor een sprintweekend krijgen Formule 1-teams in totaal twee setjes harde banden, vier maal de mediums en zes setjes van de softs toebedeeld.

Het idee achter de verandering is dat coureurs vanaf nu meer risico kunnen nemen in een sprintrace. Zo heeft onder meer Max Verstappen aangegeven dat een sprintrace tot dusver 'overleven' is gebleken, aangezien er op zondag veel meer punten te verdienen zijn en coureurs geen goede uitgangspositie willen opgeven door een crash op zaterdag. Door de hoofdrace los te koppelen van de sprintuitslag hoopt F1 dat coureurs wel meer risico's gaan nemen.

Daar moet wel bij aangetekend dat deze verandering nog niet alle pijnpunten wegneemt. Zo is een crash tijdens een sprintrace nog steeds kostbaar en kan die ten koste gaan van updates die later in het jaar gepland waren. Voluit racen in een sprintrace blijft dus een relatief begrip, al is de FIA op motorisch vlak wel overstag gegaan. Na stemming in de Formula 1 Commission is besloten dat coureurs dit jaar vier exemplaren van de interne verbrandingsmotor, de turbo, de MGU-H en de MGU-K mogen gebruiken in plaats van drie. Gridstraffen voor het wisselen van een motor of een versnellingsbak buiten de pool zullen worden bewaard tot de hoofdrace op zondag.

Het nieuwe format voor een F1-sprintweekend:

Sessie Moment Aanvullende opmerkingen Eerste vrije training Begin vrijdagmiddag Kwalificatie 1 Eind vrijdagmiddag/vrijdagavond Bepaalt grid voor zondagse race Kwalificatie 2 Eind zaterdagochtend Bepaalt grid voor de sprintrace. SQ1 duurt 12 minuten, SQ2 10 min en SQ3 8 min Sprintrace Eind zaterdagmiddag Hoofdrace Zondagmiddag