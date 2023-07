Rosberg geeft Perez advies in strijd met Verstappen: "Laat dat los"

Sergio Perez begon nog veelbelovend aan het seizoen 2023. Hij won de enige twee races die teamgenoot Max Verstappen niet had gewonnen en het ging daardoor na vier races gelijk op tussen de Red Bull-coureurs. Perez maakte er daarom geen geheim van dat hij droomde van zijn eerste Formule 1-titel. Sindsdien ging het echter juist bergafwaarts voor de Mexicaan, die het zich vijf raceweekenden op rij lastig maakte door niet Q3 te bereiken en telkens van buiten de top-tien te moeten starten. Het leidde bovendien tot speculatie over zijn toekomst bij Red Bull, ook al beschikt Perez over een contract tot eind 2024.

Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg weet hoe het is om het op te nemen tegen een sterke teamgenoot. In zijn jacht op de wereldtitel moest hij het telkens opnemen tegen Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Telkens wist de Brit hem te snel af te zijn, totdat Rosberg zich in 2016 tot wereldkampioen kroonde. Hij heeft daarom advies voor Perez. "Hij was erg gefocust op het verslaan van Max en wereldkampioen worden", zegt Rosberg in de podcast van Sky Sports. "Hij zegt dat altijd, dat hij kampioen wil worden. Het is tijd om dat los te laten en het raceweekend voor raceweekend aan te pakken. Lever sessie na sessie fantastisch werk af. Bereid je er zo goed mogelijk op voor. Beheer de risico's en doe het gewoon fantastisch. Bouw het op die manier opnieuw op. Dat is wat hij moet proberen."

Daarnaast raadt Rosberg hem aan om zich zoveel mogelijk af te zonderen van de media. "Niet naar sociale media kijken, dan zal hij zoveel memes zien die tegen hem zijn, opmerkingen die tegen hem zijn, journalisten die vragen stellen", somt de Duitser op. "Je moet je daar van af zien te zonderen. Ik heb me in de laatste zes jaren dat ik om het kampioenschap streed volledig afgesloten van sociale media, mijn email, het nieuws en de wereld. Het probleem is dat hij nog altijd naar het circuit moet en op donderdag moet hij vijftig journalisten te woord staan."

"Zij zullen hem vragen: 'Sergio, het lijkt alsof je meer dan ooit worstelt, denk je dat je dit ooit te boven kunt komen?' Dat raakt je altijd. Dat raakt je altijd, omdat je ernaar moet luisteren. Je kunt het niet negeren en moet die vraag beantwoorden. De volgende vraag zal zijn: 'Hé Sergio, voel je de druk van Daniel Ricciardo? Heb je het gevoel dat je je zitje kunt verliezen?' Dat blijft maar doorgaan. Dat is zo moeilijk, want het blijft je maar in je hoofd raken. Dat is op dit moment een van de lastigste onderdelen van het weekend voor Sergio. Het gaat er dus om dat hij dat van zich af zet", besluit Rosberg.