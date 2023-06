Het was na de eerste races van het seizoen al duidelijk dat Red Bull met de RB19 een dominante auto in huis heeft en dat de titelstrijd hoogstwaarschijnlijk tussen teamgenoten Max Verstappen en Sergio Perez zou gaan. De twee ontliepen elkaar nauwelijks en deelden de zeges nog relatief eerlijk, maar na de Grand Prix van Monaco heeft Verstappen een riante voorsprong gepakt. Waar de Nederlander van pole-position won, was het Perez die na een dramatisch weekend puntloos achterbleef en de achterstand op zijn teamgenoot naar 39 punten zag groeien.

Het weekend in Monaco begon nog goed voor Perez, maar in Q1 gooide hij een goed resultaat al eigenhandig weg. De Mexicaan nam te veel snelheid mee in Sainte Devote en crashte. Hij viel terug tot de twintigste positie en stond voor de haast onmogelijke opgave, ook met de sterke RB19, om terug naar de punten te rijden en de schade te beperken. Het werd een race om te vergeten voor hem: na meerdere incidenten op de baan - die niet altijd zijn schuld waren, zoals de crash met George Russell - kwam hij op twee ronden achterstand als zestiende over de streep.

Perez verontschuldigde zich na zijn crash in Q1 bij het team. Volgens hem is het van belang voor een coureur om van zo'n fout te leren. "Het is moeilijk, maar voor mij is het het belangrijkste om als coureur je fout toe te geven, je te verontschuldigen bij het team en ervan te leren, begrijpen wat er is gebeurd", zegt Perez in Spanje. Van dat weekend in Monaco heeft de Red Bull-coureur wel genoeg geleerd. Wat precies? "Dat ik het rustiger aan had moeten doen. Het was een combinatie van dingen, we besloten last-minute voor die ronde te gaan. We hadden daardoor de Alpine voor ons, we hadden als het ware veel rugwind in de remzone. Achteraf gezien: volgende keer in Monaco in Q1 niet zo'n besluit last-minute nemen, dat zal ons helpen. Maar bovenal had ik het beter moeten doen."

Mogelijk om Max te verslaan

Perez klonk na de race in Monaco toch nog hoopvol over zijn titelkansen dit seizoen, ondanks het grote gat naar Verstappen. "Ja, want de snelheid is er", legt hij uit waarom hij zo in die titelkansen gelooft. "Als ik deze crash had gehad en een halve seconde tot een seconde van het tempo af had gezeten, had ik me meer zorgen gemaakt. Het positieve is dat we de snelheid hebben. Maar voor nu wil ik het weekend voor weekend aanpakken. Ik wil dit weekend winnen en zeges pakken."

Omdat vijf van zijn voorlopig zes Formule 1-zeges van stratencircuits kwamen, kreeg Perez de eretitel King of the Streets. Toch wil de Mexicaan niet te veel geloven in deze bijnaam, aangezien het hierdoor lijkt alsof hij enkel op stratencircuits kan winnen. Maar dat is niet het geval, zegt hij. "Dat zullen we wel zien naarmate we op meer circuits hebben gereden. Maar ik denk het niet. Als je op pure snelheid sterk kan zijn... Op stratencircuits komt soms veel geluk kijken, maar als je op pure snelheid sterk kan zijn, en je pure racesnelheid en kwalificatietempo zijn goed op een stratencircuit, is er geen reden dat je dat niet overal kan zijn."

Het Formule 1-seizoen 2023 telt nog zestien races, inclusief de Grand Prix van Spanje van dit weekend. Of Perez de snelheid heeft om Verstappen in die zestien races constant te verslaan? "Ik kan Max sinds het begin van het seizoen matchen. Soms beter, soms slechter. Het is waarschijnlijk het moeilijkst om teamgenoot te zijn van Max, hij is van alle coureurs het meest in vorm. Maar ik geloof dat het mogelijk is om hem te verslaan. Ik moet wel", doelt hij op het over een heel seizoen verslaan van Verstappen. "Dat moet ik regelmatig doen. Dat is ook het hoofddoel voor ons."