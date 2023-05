Voorafgaand aan het weekend liet Sergio Perez nog weten dat hij na de zege van vorig jaar in Monaco nu 'nog hongeriger' was om opnieuw op het stratencircuit te zegevieren. De Mexicaan kwam in de derde vrije training in de buurt van de tijd van teamgenoot Max Verstappen en leek een goede kans te maken om de pole-position, maar daar maakte hij al vroeg in de kwalificatie eigenhandig een einde aan.

Perez remde aan voor de eerste bocht, Sainte Devote, maar nam te veel snelheid mee waarop de achterkant van de RB19 weggleed. Hij knalde met de achterkant tegen de bandenstapel aan en beschadigde de linkerkant van de bolide stevig. Er was een gat geslagen in de sidepod terwijl zijn linkerspiegel de cockpit in vloog. De Red Bull was te beschadigd en Perez kon al na enkele minuten in Q1 uitstappen. Hij had op dat moment nog een goede tijd staan, maar in het vervolg van de sessie werd er ronde na ronde sneller gereden en viel de winnaar van vorig jaar helemaal terug tot de laatste plaats.

"Het ging goed, ik was blij met de balans", blikt Perez terug op zijn kwalificatie. "In Q1 boek je natuurlijk vooruitgang en vind je nieuwe limieten, maar bij het ingaan van de bocht verloor ik behoorlijk laat de achterkant van de auto en was ik passagier omdat ik nergens heen kon. Ik kon de bocht niet afsnijden of wijd gaan. Ik raakte de muur, dat was van mijn kant een grote fout en het spijt me voor het team."

Op het moment van zijn crash had Perez nog een rondetijd gezet die goed genoeg was om door te gaan naar Q2. Hij had dan vanwege de schade niet kunnen deelnemen aan die sessie, maar dat het al iets meer perspectief geboden omdat hij dan van de vijftiende plaats zou starten. Maar het hele veld bleef zich continu verbeteren met als gevolg dat Perez op basis van zijn rondetijd als laatste moet starten. Voor de Mexicaan kwam het niet als een verrassing dat de rondetijden steeds beter werden. "Het is normaal dat dat gebeurt, maar ik ben echt teleurgesteld in mezelf. Het wordt morgen erg lastig om iets te verrichten", weet de Red Bull-coureur ook.

Video: Sergio Perez crasht in Q1 in Monaco