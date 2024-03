Mercedes shopt bij Ferrari in stoelendans voor F1-seizoen 2025

Terwijl Ferrari jacht maakt op personeel van onder meer Red Bull Racing en Mercedes heeft het laatstgenoemde team zelf ook zaken kunnen doen in Maranello. Mercedes is erin geslaagd om Simone Resta en Enrico Sampo los te weken bij de Scuderia. Van dit duo geniet vooral Resta naamsbekendheid. De Italiaan heeft een lange carrière bij Ferrari achter de rug. Zo was de 53-jarige van 2014 tot en met 2018 de hoofdontwerper van Ferrari, alvorens hij een korte periode als technisch directeur bij Alfa Romeo heeft doorgebracht. Na zijn terugkeer in Maranello stond Resta aan het hoofd van de chassis-afdeling van de Italiaanse racetrots.

Allison en Resta moeten juiste spoor zien te vinden

Resta is van 2021 tot begin dit jaar uitgeleend aan een ander klantenteam van Ferrari, Haas. De Amerikaanse brigade en Ferrari wilden profiteren van de nauwe banden, waardoor Resta er als technisch directeur is geposteerd. Voor het lopende seizoen is Resta abrupt teruggehaald door Ferrari. Het was opmerkelijk doordat het steigerende paard geen reden gaf en hem ook niet meteen een F1-functie in het vooruitzicht stelde. De overstap naar Mercedes hangt er met de kennis van nu mee samen.

Bij Mercedes zal Resta de functie van 'Strategic Development Director' bekleden. Het betekent in de praktijk dat hij nauw met James Allison gaat samenwerken om het technisch team in de juiste richting te sturen. Allison en Resta kennen elkaar nog van een eerdere stint bij Ferrari, aangezien de Britse technisch directeur verdeeld over twee perioden ook een verleden in Italië heeft. Enrico Sampo is de tweede aanwinst en zal bij Mercedes door het leven gaan als 'Head of Performance Software Applications'. Bij Ferrari heeft Sampo jarenlang aan het hoofd gestaan van het simulatorteam. Door de strenge testrestricties in de moderne Formule 1 wordt de simulator steeds belangrijker, zowel bij het (door-)ontwikkelen van de auto als ook tijdens raceweekenden.

Duo start in 2025, bredere stoelendans in Formule 1

Resta en Sampo mogen door een verplichte periode van 'gardening leave' pas in 2025 beginnen bij Mercedes, waarvoor de exacte startdatum nog moet worden vastgesteld. De transfers passen in een trend waarbij Mercedes de (technische) leiding probeert vast te leggen voor de lange termijn. Toto Wolff en James Allison tekenden in de voorbije winter allebei al nieuwe en langlopende contracten. Daarnaast heeft het merk met de ster David Nelson vastgelegd als de vervanger van Loic Serra, die op zijn beurt juist naar Ferrari vertrekt. Naast Serra en natuurlijk Lewis Hamilton is recent bekend geworden dat ook Jerome d'Ambrosio de overstap naar Ferrari maakt. De Belg komt bij de rode brigade aan het hoofd te staan van het opleidingsprogramma.

De transfers van Resta en Sampo richting Brackley passen naadloos in een trend waarbij de topteams onafgebroken op elkaars personeel jagen. Max Verstappen noemde dit recent al een continu gevecht in de Formule 1. Ook Red Bull Racing is er logischerwijs bij betrokken, aangezien engineers van de kampioensformatie zeer gewild zijn en Red Bull anderzijds gretig shopt voor het motorprogramma dat vanaf 2026 de eigen krachtbronnen moet leveren.