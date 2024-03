Wolff: Mercedes F1 kan echt alternatief voor Verstappen worden

Het silly season draait op volle toeren sinds de bekendmaking dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari verkast en zo een zitje vrijmaakt bij Mercedes. Door de recente ontwikkelingen bij Red Bull Racing is dat alleen maar in stroomversnelling geraakt met steeds meer namen die gelinkt worden aan Mercedes, waaronder ook Max Verstappen. Voormalig F1-coureur Gerhard Berger voorspelde onlangs dat teambaas Christian Horner op zijn positie zal blijven, dat adviseur Helmut Marko en topontwerper Adrian Newey zouden stoppen en dat Verstappen naar Mercedes zou gaan. Marko zelf noemde dat een 'interessante variant' van alle mogelijkheden die nu op tafel liggen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de deur voor Verstappen niet dichtgegooid en flirtte in Jeddah al met het idee van Marko als adviseur voor het F1-team. In gesprek met OE24 doet Wolff er nog een schepje bovenop: "Ik zeg alleen maar: als Horner [bij Red Bull] blijft, zijn er spannende scenario's. Uiteindelijk draait het allemaal om het personeel van Horner. Maar zoals gezegd lees ik ook alles wat er intern bij Red Bull gebeurt via de media."

Wolff zei in Saudi-Arabië dat hij Verstappen 'heel graag' bij zijn team zou hebben, iets wat alleen maar meer geruchten aanwakkerde. Volgens de Oostenrijker ligt die uitspraak wel iets anders. "Elk team zou Max graag willen hebben omdat hij de sterkste coureur is, dat is logisch! Maar zoals gezegd zal een coureur altijd proberen om in de snelste auto te rijden. Daarom moeten we eerst ons huiswerk doen, zodat de auto presteert. Mercedes zou dan een echt alternatief voor Max kunnen worden."

Een overstap van Verstappen zou ook samen kunnen hangen met een beslissing van Marko. Immers heeft Verstappen zelf aangegeven dat de Oostenrijkse adviseur heel belangrijk is en dat hij er 'altijd bij moet blijven'. Of Marko inderdaad naar Mercedes zou kunnen? "Het gaat allemaal om Max en zijn plannen. Ik weet niet genoeg van die dynamiek af om te beoordelen hoe belangrijk Marko daadwerkelijk is voor Max."

Het silly season gaat door de situatie bij Red Bull echter verder dan alleen Verstappen. Zo zou Marko dus al gelinkt worden aan Mercedes maar er gaan ook geruchten over Newey's toekomst. Wolff is vooralsnog tevreden over zijn eigen technische afdeling, maar: "Alles is altijd mogelijk in deze gekke draaimolen. Ik zou niks uitsluiten", zegt de Mercedes-teambaas. "Maar we hebben een uitstekend technisch team bij wie ik me op mijn gemak voel en honderd procent op één lijn zit, ook al komt dat op dit moment niet tot uiting in de rondetijden."