Mercedes: Upgrade van Red Bull was mogelijk een downgrade

Red Bull nam vorige maand een groot pakket met updates mee naar Imola, waaronder een nieuwe vloer en een nieuwe voorvleugel. James Allison, de technisch directeur van Mercedes, vermoedt dat de nieuwe onderdelen die toen op de auto zijn gebracht, niet het gewenste effect hebben gehad. Max Verstappen won de race in Imola uiteindelijk wel, maar kwam in de slotfase flink onder druk te staan van Lando Norris. In Monaco werd de Nederlander na een teleurstellende zesde tijd in de kwalificatie ook zesde in de race.

“Het zou kunnen dat ze weer beter presteren als we terug op banen zijn waar de bochtensnelheden hoger liggen, maar het heeft er op dit moment alle schijn van dat hun upgrade een downgrade is geweest”, zegt Allison tegen de media in Canada, waaronder Motorsport.com. “Vingers gekruist dat ze daar nog echt last van gaan krijgen. Zoiets kan je leven namelijk een stuk zwaarder maken. Want als je geen vertrouwen meer hebt in je gereedschap, moet alles worden nagelopen en dat kost zeeën van tijd. Tijd is je grootste vriend, maar als je het verliest, is het je grootste vijand.”

Het team van Mercedes heeft dit seizoen juist stappen voorwaarts gezet met de updates die zij voor de W15 heeft ontwikkeld. Ook in Canada rijdt de renstal met nieuwe onderdelen. Deze moeten ervoor zorgen dat de nieuwe voorvleugel waarmee George Russell in Monaco al reed, beter gaat werken. Allison waakt ondertussen voor te veel optimisme. “De manier waarop ik ernaar kijk, is dat we het nu iets beter lijken te doen dan twee races geleden. En hopelijk doen we het over een paar races weer iets beter dan nu. Zo zijn we van echt beschamend slecht naar niet goed genoeg gegaan en zitten we sinds het begin van het jaar weer dichter bij het gevecht vooraan. Nog een kleine verbetering zou ervoor kunnen zorgen dat we weer volledig in de mix zitten.”