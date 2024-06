Marko voorzichtig: "Red Bull F1 niet de favoriet voor GP Canada"

Daar waar Red Bull Racing in 2023 slechts één race niet wist te winnen, greep het team dit jaar al drie keer naast de overwinning. Dat gebeurde onder meer tijdens de vorige race in Monaco, waar Max Verstappen op de zesde plek de beste coureur van het team was. De RB20 had de nodige moeite met de hobbels en kerbstones op het stratencircuit van Monte Carlo en dat belooft op voorhand ook weinig goeds voor de Canadese Grand Prix van komend weekend. Het Circuit Gilles-Villeneuve heeft namelijk hoge kerbstones. "Ferrari is op dit vlak beter, maar ook qua topsnelheid", erkent adviseur Helmut Marko. "Het feit is dat we niet als favoriet naar Canada gaan!"

Een grote verrassing is het voor Red Bull en Marko overigens niet dat Ferrari, maar ook McLaren sinds de start van het seizoen dichterbij is gekomen. Dat hoort er volgens de 81-jarige Oostenrijker ook bij op een moment dat de reglementen voor het derde opeenvolgende jaar hetzelfde zijn. "We zijn onze dominantie van de eerste drie races kwijt. De tegenstand heeft ons in het derde jaar van de reglementen bijgehaald en ze hebben enkele dingen gekopieerd en zelfs verbeterd. Er is ook niet veel ruimte meer voor innovatie", legt Marko uit. "Dat is niet lasterlijk bedoeld, maar het is gewoon een logische ontwikkeling."

De interne storm binnen Red Bull lijkt inmiddels te zijn gaan liggen, nadat teambaas Christian Horner in opspraak raakte wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Met Horner heeft Marko inmiddels "een bestand" gesloten, zodat de focus weer helemaal verschuift naar de strijd die op de baan gevoerd moet worden. "Hoewel we niet meer superieur zijn, willen we nog steeds winnen", zegt Marko dan ook in de aanloop naar de GP van Canada. "We willen in ieder geval het maximale eruit halen en richting de wereldtitel kijken." Het is daarbij niet uitgesloten dat er wat neerslag valt tijdens het raceweekend op Île Notre-Dame in Montréal. Mocht dat gebeuren, dan is dat volgens Marko helemaal niet zo verkeerd voor Red Bull. "Als er regen valt, dan komt de Max-factor terug!"