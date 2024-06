Max Verstappen heeft in Monaco ondervonden dat de zwakke plekken die Red Bull Racing vorig jaar kende - langzame bochten, de hobbels en het aanvallen van de kerbstones - nog altijd niet verholpen zijn. Het maakt volgens de Nederlander het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ook 'niet meteen de beste baan' voor Red Bull, al verwacht hij dat het wel beter moet gaan dan in Monte Carlo. De race door het prinsdom stipt Verstappen tijdens de mediadag in Canada aan als 'een wake-up call' voor het kampioensteam, een weekend dat toont dat er op specifieke punten nog altijd werk aan de winkel is.

"Dit is eigenlijk al sinds dag één van dit reglement een probleem voor ons. We zijn ons ervan bewust, alleen we hebben die dingen tot nu toe nog niet kunnen oplossen. Monaco is weer een nieuwe wake-up call voor ons geweest", laat Verstappen in de Red Bull-hospitality weten. "Na de race in Monaco heb ik in de fabriek meerdere goede meetings gehad. Voor mijn gevoel ligt er nu iets meer focus op het aanpakken van deze dingen. Nu iedereen dichterbij komt, kun je niet meer op je voorsprong vertrouwen als je bijvoorbeeld slecht bent over de kerbstones. Die problemen moeten we oplossen, al heeft dat meer tijd nodig. Als je grotere veranderingen moet maken of dingen opnieuw moet ontwerpen, dan gaat dat wat lastig onder het budgetplafond. Dat is allemaal werk in uitvoering."

Analyse van de situatie: Formule 1 De zwakke plek van Red Bull: Hoe kwetsbaar is de RB20 de rest van het F1-seizoen?

Gevraagd of het oplossen van bijvoorbeeld de ongemakken met kerbstones haalbaar is met de RB20 of dat er eerder aan de 2025-auto moet worden gedacht, laat Verstappen weten: "Ik denk dat we dit jaar nog wel dingen kunnen verbeteren als alles volgens plan gaat. We moeten verschillende dingen proberen en dan zien wat het beste werkt. Als we echt dingen opnieuw moeten ontwikkelen, dan zal het misschien richting volgend jaar zijn, al heb ik er goede hoop op en ook vertrouwen in dat we voor die tijd ook al dingen kunnen verbeteren."

Verstappen bespreekt correlatie met simulator

Naast de karakteristieken van de RB20 heeft Helmut Marko de lastigere weekenden ook gekoppeld aan wat hij 'een correlatieprobleem' met de simulator noemde. Het zou kunnen samenhangen met het feit dat hobbels en kerbstones in een simulator lastiger te simuleren zijn. "Soms lijkt het in de simulator misschien iets te goed, waardoor dat beeld je een beetje een verkeerd idee geeft van hoe je de auto af moet stellen", laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten. "Voor sommige races werkt de simulator dus iets beter dan voor andere. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het voor iedereen het geval is, ongeacht wie je vraagt. Het is moeilijk om het iedere keer goed voor elkaar te krijgen, al is de simulator nog altijd een hele goede tool. Het helpt ons enorm, al werkt het de ene keer beter dan de andere."

Dat de concurrentie onder aanvoering van Ferrari en McLaren dichterbij is gekomen, verandert overigens niets aan de mindset van Verstappen. "Nee, ik voel me hetzelfde als altijd en probeer me gewoon te richten op wat we hier moeten doen. Ik houd me niet bezig met wat de anderen doen, aangezien dat een verspilling van de tijd en energie is. We weten dat we aan onze kant dingen beter kunnen doen en daar focussen we op. Ik weet dat als we die dingen goed doen, we nog steeds een erg sterk team hebben."