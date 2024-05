Dat het Grand Prix-weekend in Monaco voor Red Bull Racing niet aan de verwachtingen voldeed, is geen geheim. Sergio Pérez strandde al in Q1 en kon na één bocht uitstappen door een zware crash met Kevin Magnussen terwijl Max Verstappen door een fout in zijn laatste kwalificatierun van P6 moest starten en daar aan het einde van de zondag ook zou eindigen. Zo liep de concurrentie weer wat in en bedraagt het gat met Ferrari zelfs nog maar 24 punten.

De RB20 van Verstappen en Pérez bleek met name moeite te hebben met het rijden over de hoge kerbstones en het managen van de hobbels op het stratencircuit. Verstappen stelde tijdens een vrije training zelfs dat de auto als een 'kangoeroe' rondstuiterde en dat hij daar hoofdpijn van kreeg. "Dat was relatief goed aangepast voor de kwalificatie en we konden ervan uitgaan dat Max op de eerste startrij zou staan", schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.com. "Maar als je een auto hebt die zo nerveus is, kan zelfs een coureur als Max een fout maken."

Marko zag bovendien dat Verstappen in die belangrijke kwalificatie veel tijd probeerde goed te maken in de eerste sector. Daar won Verstappen juist een tiende ten opzichte van Charles Leclerc, maar in sector twee verloor hij dan weer twee tot drie tienden van een seconde. "Hij probeerde zijn tijd in de eerste sector te maximaliseren, want dat was de enige sector waarin we sneller waren dan de Ferrari's", stelt de Oostenrijker vast. "Hij deed er alles aan om zijn tijd in de eerste sector te maximaliseren. En hij deed er alles aan om het tijdverlies in de andere sectoren te minimaliseren."

Zo ging het dus niet zoals gewenst op de baan, maar volgens Marko beginnen de problemen al in de simulator in Milton Keynes. "Deze gaf aan dat de auto perfect over de kerbstones ging. Simpel gezegd betekent dit dat de simulator en de werkelijkheid niet overeenkomen", wijst hij het probleem aan. "En Monaco was niet het eerste circuit waar we dit probleem hadden. Het was voor het eerst relatief ernstig in Singapore", doelt hij op de race van vorig jaar, waar Verstappen en Pérez ook al het hele weekend niet uit de verf kwamen. "Daar spuwde de simulator iets uit dat niet overeenkwam met de werkelijkheid. Dat is het eerste punt dat we gaan aanpakken", verzekert Marko. Hij is ervan overtuigd dat Red Bull kan achterhalen waren de correlatie niet is zoals het hoort. "Maar Montreal kan ook een moeilijk weekend voor ons worden", besluit de Red Bull-adviseur.