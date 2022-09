Mercedes: Hamilton kreeg 45G te verduren bij impact in GP België

Lewis Hamilton kwam afgelopen zondag na een uitstekende start als derde uit de La Source-hairpin. Op Kemmel Straight bereidde de Brit een inhaalactie voor op Fernando Alonso. Bij het insturen van Les Combes sneed de zevenvoudig wereldkampioen de Alpine-coureur echter snoeihard af. Hamilton raakte met zijn rechter achterband de linker voorband van Alonso. Door die tik werd de W13 de lucht in geworpen. Hamilton kwam met een harde klap terug op het asfalt. Mercedes heeft bekendgemaakt welke impact hij te verduren kreeg. "Die was hard. De apparatuur in de auto registreerde een klap van 45G. Dat is gigantisch bij een verticale belasting", zegt James Vowles, hoofdstrateeg bij Mercedes. De Brit voegt daar aan toe dat er niets met zijn landgenoot aan de hand is. "Op Zandvoort is hij er weer om te vechten. Hij was met name gefrustreerd. De auto was namelijk snel genoeg voor het podium."

De Mercedes-coureur vervolgde in eerste instantie zijn weg, maar engineer Peter Bonnington gaf hem de opdracht de auto naast de baan te parkeren. Dit deed Hamilton pas in Blanchimont, waardoor er veel vloeistof op het asfalt was geslingerd. Na afloop stak Hamilton de hand in eigen boezem, maar hoe groot wat de schade precies? "Er zweven veel foto's rond op het internet die laten zien hoe hoog de auto kwam en hoe hij landde", vervolgt Vowles. "Wat we direct na de impact zagen was een verlies van koelvloeistof. Op de onboardbeelden van Alonso kun je zien dat de vloeistof naar hem toe spoot. De temperaturen begonnen vervolgens op te lopen. Dat was de voornaamste reden hem op de baan te laten stoppen."

Het Duitse merk heeft slechts een paar dagen de tijd om de schade op te nemen. Kort na de race liet Mercedes weten te vrezen dat de power unit te veel schade had opgelopen, waardoor die in de container kon verdwijnen. "Het is duidelijk dat de onderdelen van de ophanging en de versnellingsbak overbelast zijn. Het is nu zaak om uit te zoeken wat er precies nodig is voor Zandvoort."

Video: De klap waar Hamilton 45G te verduren kreeg