Hamilton verliest mogelijk motor door clash met Alonso op Spa

Als de motor te veel schade opgelopen heeft in het incident, is het vrijwel zeker dat Lewis Hamilton in de komende races nog een gridstraf moet pakken omdat hij dan te veel motoronderdelen in gebruik heeft genomen. Hamilton kwam zondag in Les Combes met oud-wereldkampioen Fernando Alonso in aanraking. Uit de onboardbeelden van Alonso bleek dat er meteen vloeistof uit de achterkant van de Mercedes kwam. Hamilton merkte ook dat er schade was en gaf dat door aan zijn team. Zo’n 38 seconden na de impact kreeg Hamilton via zijn engineer Peter Bonnington te horen dat er iets mis was, nog eens 12 seconden later werd hij geïnstrueerd dat hij de wagen helemaal aan de kant moest zetten.

Hamilton zocht naar een veilige parkeerplek en vond die in Blanchimont, zo’n 90 seconden na de harde landing. De paniek in de stem van Bonnington deed vermoeden dat de motor beschadigd is geraakt toen deze zonder koelvloeistof onderweg was. Een woordvoerder van Mercedes heeft aan deze website bevestigd dat de motor naar Brixworth gebracht is voor onderzoek. Er zijn zorgen dat de motor niet weer gebruikt kan worden: “Het is zeker zorgwekkend”, aldus het team. Voor de race in België introduceerde Mercedes het derde exemplaar van de interne verbrandingsmotor bij Hamilton. Men dacht dat Hamilton de rest van het seizoen met de derde motor zou kunnen uitzingen.

Mocht deze niet meer gebruikt kunnen worden, moet Hamilton een nieuwe unit pakken en wachten er gridstraffen. Hamilton kreeg op Spa ook zijn laatste MGU-K en zat al op de limiet met de turbo, MGU-H, de control electronics en de batterij. Wanneer er nieuwe onderdelen nodig zijn, levert ook dat weer straffen op. Volgens Mercedes zijn de eerste twee exemplaren van de motor die Hamilton voor de zomerstop gebruikte nog wel bruikbaar. Meestal zitten dergelijke units al aan hun max qua afstand en leveren ze iets minder vermogen dan een nieuwe motor. Daarom worden ze meestal alleen op vrijdag gebruikt.

Mercedes doet ook onderzoek of de versnellingsbak nog te gebruiken is. Mocht dat niet zo zijn, neemt Hamilton op Zandvoort de derde in gebruik. Dat levert hem dan geen straf op.