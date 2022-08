Hamilton schuldbewust: “Ik gaf Alonso niet genoeg ruimte”

De stewards ondernamen geen verdere actie voor de botsing tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Voor beide coureurs is het antwoord op de schuldvraag echter helder. Alonso noemde zijn oude rivaal via de boardradio al meteen ‘een idioot’ en Hamilton nam in gesprek met onder meer Motorsport.com ook de schuld op zich. “Het was zeker mijn fout”, erkende de Mercedes-coureur. “Het was heel ongelukkig. Ik probeerde hem buitenom in te halen in bocht 5, maar liet niet voldoende ruimte en heb daar de prijs voor betaald. Het was echter niet met opzet.”

Alonso en Hamilton knokten achter leider Carlos Sainz om P2. Waar Alonso zijn weg kon vervolgen en uiteindelijk als vijfde zou finishen, viel Hamilton uit. “Ik hoorde dat er iets kapot was in de versnellingsbak. Er was achterin zoveel kapot en kreeg te horen dat ik moest stoppen. Ik hoopte verder te kunnen, maar het mocht niet zo zijn”, aldus Hamilton. die na de touché nog een stukje door de lucht vloog. “Ik kwam vrij hoog en voelde mijn rug wel bij het landen, dat zal morgen ook nog wel zo zijn. Dus ik ben dankbaar dat ik nog steeds in vorm ben.”

Stewards delen geen straf uit

Dit was de uitleg van de stewards om geen straffen uit te delen: “De stewards hebben de videobeelden bekeken en vastgesteld dat Alonso zich aan de binnenkant van bocht 5 bevond. Bij het ingaan van de bocht bevonden de voorwielen van Hamilton zich voor die van Alonso. Alonso stuurde zijn auto van de lijn naar binnen, met beide rechterwielen volledig op de kerbstones en zelfs daar iets overheen.”

“Alonso leek op geen enkel moment de controle te verliezen of onderstuur te hebben”, vervolgen de stewards. “Hamilton stuurde naar de apex van de bocht, met Alonso nog steeds naast zich en daarna vond de botsing plaats. De stewards houden rekening met het feit dat dit een incident in de eerste ronde was, met ook veel bewegingen van andere wagens in de eerste bochten. Daarom ondernemen zij geen verdere actie.”

Video: Hamilton en Alonso botsen in Grand Prix van België