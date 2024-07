Het Formule 1-seizoen begon wisselvallig voor Mercedes, maar sinds de Grand Prix van Canada lijkt het team van Lewis Hamilton en George Russell weer op te bloeien. In Canada veroverde Russell de pole-position, al kon hij deze niet verzilveren. In Oostenrijk kwam de Mercedes W15 nog wel wat snelheid tekort op de Red Bull RB20 en McLaren MCL38, maar Russell was snel en constant genoeg om te profiteren van de crash tussen Lando Norris en Max Verstappen en er met de zege vandoor te gaan.

Zo gaat Mercedes F1 met een goed gevoel naar Silverstone, waar dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië plaatsvindt. Mercedes-teambaas Toto Wolff kon zijn geluk niet op na de zege van Russell. "We hebben geprofiteerd van de mogelijkheden die zich hebben voorgedaan om op die manier de zege te pakken", blikt Wolff terug op de Grand Prix van Oostenrijk. "We waren een oprechte nummer drie op de baan, niet te ver achter het leidende duo. Toen zij tegen elkaar reden, waren wij daar om ervan te profiteren. Dat is te danken aan het harde werk van iedereen in de fabrieken in Brackley en Brixworth van de afgelopen maanden."

Mercedes heeft regelmatig updates meegenomen en lijkt nu een beter begrip te hebben van de W15. Wolff hoopt dat dit ook betekent dat zijn team binnenkort niet alleen van podiumplaatsen hoeft te dromen, maar ook regelmatig om de zeges kan strijden. "Iedereen is erop gebrand om deze positieve trend vast te houden en ons in staat te stellen om op reguliere basis te strijden om de overwinningen. We zijn optimistisch dat we dit kunnen bereiken", aldus de Oostenrijker. Hij spreekt bovendien van een 'geweldige energie en momentum' binnen het team. "En het resultaat van afgelopen weekend voegt daar alleen maar aan toe."

Na de opluchting in Oostenrijk leeft Mercedes dus uit naar 'een soort van thuisrace', aldus Wolff. Dat betekent ook een klein feestje voor de teamleden. "Het is altijd geweldig om teamleden van de fabrieken op de tribunes te zien. Ik weet ook zeker dat de Britse fans massaal aanwezig zullen zijn om ons team, Lewis en George aan te moedigen. De sfeer is hier elk jaar uitzonderlijk. Op de baan zit het dicht bij elkaar, we moeten op ons best zijn als we opnieuw voor het podium willen gaan. Dat is wel ons doel en we kijken uit naar die uitdaging", besluit de Mercedes-teambaas.