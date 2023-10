Lewis Hamilton kwam na 56 ronden racen als tweede over de finish tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur was dolblij, maar de feestvreugde was van korte duur. De FIA diskwalificeerde de zevenvoudig wereldkampioen omdat zijn auto niet meer aan het reglement voldeed. Na onderzoek bleken de skid blocks te versleten te zijn en dus niet dik genoeg meer. Dit overkwam niet alleen Hamilton. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc was de pineut. Hij verloor door eenzelfde reden zijn zesde positie.

Het was een domper voor het Duitse merk, maar teambaas Toto Wolff zegt dat Mercedes de straf accepteert. "Het afstellen van de auto is in een weekend met een sprintrace altijd een uitdaging doordat er maar een uur training is", zegt de Oostenrijker. "Het werd nog lastiger door het hobbelige circuit en het feit dat we met een nieuw pakket reden. Het maakt echter niet meer uit. Anderen hadden het voor elkaar en wij niet. Er is in de regels geen ruimte voor speling. We moeten het accepteren, ervan leren en volgend weekend sterker terugkomen."

Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, zegt dat dit de keerzijde van het sprintformat is. "We zijn natuurlijk teleurgesteld met het verlies van het podium", aldus de Brit. "Dit is een van de valkuilen van het sprintweekend, waarbij we maar een uur trainen alvorens de auto in parc fermé gaat. We konden in VT1 geen lange run uitvoeren en in combinatie met het hobbelige circuit was het lastig afstellen. Dit heeft bijgedragen aan een hogere slijtage. We moeten hiervan leren, maar we nemen ook de positieve dingen mee."

De internationale autosportbond nam in totaal vier vloeren onder de loep. Ook die van Max Verstappen en Lando Norris werd gecontroleerd. Zij bleven binnen de lijntjes. Dit betekent dat de drievoudig wereldkampioen zijn 50e F1-zege 'gewoon' mag houden en dat Norris naar P2 is opgeschoven. Carlos Sainz completeerde uiteindelijk de top-drie in Austin.

Video: Motorsport.com legt FIA-besluit in Verenigde Staten uit