McLaren steunt Pirelli maar wil openheid over F1-bandenprobleem

In Baku klapten de linkerachterbanden van Max Verstappen en Lance Stroll op het rechte stuk, wat beide malen resulteerde in een flinke crash. Na uitgebreid onderzoek concludeerde bandenproducent Pirelli dat het probleem niet bij hen lag. Topman Mario Isola bevestigde dat Red Bull en Aston Martin met een te lage bandendruk reden maar daarbij geen regels overtraden.

Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton zei dat Pirelli niet schuldig was aan de klapbanden, Alpine-topman Marcin Budkowski vond het verontrustend als teams spelen met de opgelegde bandendruk. McLaren F1-teambaas Andreas Seidl had graag meer duidelijkheid gezien: “De woorden in de persberichten en statements van alle partijen zijn zeer zorgvuldig gekozen. Wat wij teleurstellend vinden, is dat er niet meer transparantie is over de gebeurtenissen. Dit is immers een topic waarbij het gaat om de veiligheid”, aldus de Duitser. “In het verleden was er bij dergelijke gevallen altijd openheid van zaken, veel transparantie over wat er gebeurd is. Tot op heden is dat nu niet het geval. Dat is ietwat teleurstellend.”

McLaren: Pirelli heeft veilig product geproduceerd

Op de vraag welke informatie hij graag gehad zou hebben, antwoordde de teambaas: “Er is veel kritiek aan het adres van Pirelli maar dat is niet iets waar wij achter staan. Pirelli heeft naar mijn mening een veilig product geproduceerd. Als we bijvoorbeeld naar onze auto in Baku kijken, dan is er geen probleem met de band als je de auto binnen de reglementen houdt en de voorwaarden van Pirelli opvolgt. Daarom is het voor iedereen, voor de gehele paddock, van belang om openheid te krijgen, om te begrijpen wat er precies gebeurd is en wat deze bandenproblemen veroorzaakt heeft.”

Vanaf de Grand Prix van Frankrijk van dit weekend voert de FIA in samenwerking met Pirelli meer controles uit om te beoordelen of de teams met de opgelegde bandendruk rijden. Volgens Seidl zijn die aangescherpte maatregelen overbodig: “De regels waren voorheen ook al duidelijk. Er is een duidelijke reden waarom we de voorschriften van Pirelli krijgen en waarom deze regels er zijn. Daar zijn we ons als team volledig bewust van. We weten dat we verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat deze bandenproblemen niet ontstaan en we onze rijders geen risico laten lopen.”

Het Formule 1-bandenprobleem komt uitgebreid aan bod in onze F1-podcast