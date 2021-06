Hamilton verwacht moeizaam weekend op Paul Ricard

Lewis Hamilton won dit seizoen drie van de zes verreden Grands Prix, niet geheel toevallig op permanente circuits. De Mercedes W12 voelte zich op die circuits beter thuis dan op de openbare wegen van Monaco en Baku, gaf Hamilton donderdag in de persconferentie voor de Franse GP nog maar eens aan. “De laatste twee races zijn absoluut moeilijk voor ons geweest als team. Je moet het goede met het kwade nemen, maar het was een uitdaging. We hebben veel geleerd. We blijven streven naar perfectie en ik kijk er echt naar uit om terug te keren naar een circuit waar we minder last zullen hebben van bijvoorbeeld de bandentemperaturen.”

De zevenvoudig wereldkampioen won de laatste tweede edities van de Grand Prix van Frankrijk, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas twee keer op de tweede plaats eindigde. Het ligt dus voor de hand om Mercedes ook voor komend weekend aan te wijzen als favoriet, maar Hamilton kijkt toch met een schuin oog naar Red Bull. “Het circuit is in het verleden goed voor ons geweest, maar ik verwacht een moeilijk weekend. Het is duidelijk dat de Red Bulls in de voorgaande races [op stratencircuits] een serieus tempo hebben laten zien, maar ook in Barcelona [waren ze snel].”

Hamilton kwam in het perspraatje nog even terug op de voor hem desastreus verlopen race in Azerbeidzjan. Na het uitvallen van Max Verstappen, had de Engelsman een goede kans om afstand te nemen in het kampioenschap. Hij lag bij de herstart tweede, maar drukte bij zijn inhaalmanoeuvre op Sergio Perez een verkeerd knopje op het stuur in, waardoor hij zich verremde. Een ongelukje dat niets te maken had met druk of spanning, aldus Hamilton. “Een fout is wanneer je van de baan rijdt of een muur raakt door je rempunt te missen, maar dat was dit niet. Het was een soort van ‘unforced error’. Het is iets wat we daar hebben zitten en dat op elk moment had kunnen gebeuren.”

Het team heeft er inmiddels voor gezorgd dat het Hamilton niet nog een keer kan overkomen. “We hebben het [knopje] niet verplaatst, maar we hebben er iets omheen gemaakt om er zeker van te zijn dat ik het niet per ongeluk kan aanraken. Maar dat is voor de korte termijn. Het is duidelijk dat we de knoppen op het stuurwiel niet zo makkelijk kunnen veranderen of verplaatsen, het is allemaal speciaal ontworpen. Dus we zullen later waarschijnlijk naar een langetermijnoplossing kijken.”