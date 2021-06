Pirelli: F1-teams Red Bull en Aston Martin reden met lagere bandenspanning

Pirelli gaf dinsdag tekst en uitleg over de oorzaak van de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll tijdens de race in Baku, al was de verklaring van de bandenfirma wel zeer zorgvuldig opgesteld. Zo liet Pirelli weten dat de klapbanden samenhingen met “de rijomstandigheden”, zonder met de schuldige vinger in de richting van de teams te wijzen.

Donderdag heeft Pirelli in de aanloop van de Franse Grand Prix meer tekst en uitleg gegeven over de problemen in Baku. De bandenleverancier benadrukt dat Red Bull en Aston Martin zich in Azerbeidzjan gehouden hebben aan de minimale bandenspanning en maximale temperatuur van de bandenwarmers voorafgaand aan de race, maar dat de uiteindelijke data afweken van de verwachte parameters zodra de auto’s aan het racen waren.

Pirelli stelt de minimale bandenspanning voorafgaand aan de race doorgaans vast in de veronderstelling dat de hoeveelheid Psi tijdens de race zal oplopen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit in Baku niet het geval was bij Aston Martin en Red Bull. Waardoor beide teams met een lagere bandenspanning reden dan waar Pirelli vooraf rekening mee had gehouden.

Doordat beide teams met een lagere bandenspanning reden dan werd verwacht, kwamen de banden in de snelle bochten van het Baku City Circuit onder een hogere druk te staan dan aanvankelijk was berekend, met de uiteindelijke klapbanden van Verstappen en Stroll als gevolg.

“In Baku waren de omstandigheden tijdens de race simpelweg anders dan wat we verwacht hadden. Dat heeft tot het falen van de banden geleid”, aldus Pirelli’s autosportbaas Mario Isola. “Als er een hoop energie door deze banden gaat bij een bandenspanning die lager is dan verwacht, is het gevolg dat de zijwand te maken krijgt met wat wij nomen ‘standing waves’. Deze zorgen voor enorm veel druk op de binnenwang van de band en op een bepaald punt bezwijkt deze daaronder. Dat is gebeurd in Baku.”

Snelheid auto's verkeerd ingeschat

Isola liet weten dat niet alleen de lagere bandenspanning de oorzaak was van de klapbanden. Ook de verwachte snelheid van de auto’s, die gebaseerd was op de data die de teams hadden aangeleverd, bleek niet in lijn der verwachting met wat Pirelli vooraf had berekend.

“Wanneer wij de voorschriften [van de minimale bandenspanning] voorbereiden, ontvangen wij simulaties en calculeren wij marges in”, vervolgt Isola. “De te verwachten lading, neerwaartse druk of snelheid zijn gesimuleerd, het zijn niet de exacte waardes die wij aantreffen op het circuit. In dit geval troffen we in Baku ook parameters aan die niet helemaal in lijn der verwachting lagen. We gaan ervan uit dat ze met een bepaalde druk en een bepaald camber rijden. Met een marge daarbovenop, uiteraard, hanteren wij omstandigheden die in orde zouden moeten zijn voor de band.”

“In dit geval werden die omstandigheden niet bereikt. Niet omdat de teams iets deden dat tegen de regels was, maar omdat ze zoals altijd naar meer snelheid zochten. Dat creëerde een ander scenario dan waar wij rekening mee hadden gehouden. In dat andere scenario reden de banden met een lagere spanning dan wat wij hadden verwacht.”

Niet in strijd met de regels

Isola benadrukt dat de teams de regels niet hebben overtreden omdat er geen minimum voorgeschreven bandenspanning van kracht is zodra de auto’s op de baan rijden. Dat gaat veranderen in 2022, wanneer de teams met een gestandaardiseerde bandendruksensor moeten rijden als onderdeel van de nieuwe Formule 1-reglementen: “In de regels staat niet geschreven dat je tijdens het rijden aan een minimale bandenspanning moet voldoen. Ik kan dan ook niet zeggen dat ze in de zoektocht naar meer snelheid tegen de regels opereerden. Als ze gehoor geven aan de minimale bandenspanning voor de race, voldoen ze aan de regels. Als hetzelfde volgend jaar gebeurd, met de nieuwe sensor, en wij een minimale spanning tijdens het rijden voorschrijven, dan houden ze zich niet meer aan de regels. Dit jaar is dat echter nog niet het geval.”

Isola noemt het niet echt een verrassing dat teams in Baku zover de grens opzochten. Het verschil in bandenspanning dat door de teams in Baku werd gehanteerd verschilde volgens Isola zelfs meer dan één Psi: “Ieder team zoekt naar meer snelheid. Ze zijn hier om te racen, niet om wat rondjes te rijden op het circuit. In de zoektocht naar meer snelheid kies je voor iets minder druk, omdat je daardoor sneller gaat.”