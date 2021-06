Bandenleverancier Pirelli bracht dinsdag resultaten naar buiten van het onderzoek naar de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen in Baku. In een antwoord daarop heeft de FIA de teams een lang technisch directief gestuurd. De focus ligt daarin op het belang van racen met een door Pirelli voorgeschreven bandenspanning. In het technische directief gaat het onder meer over extra controles van de bandenspanning. Die werden alleen voorafgaand aan stints gecontroleerd, maar dat kan nu ook na afloop van de stints, trainingen, kwalificaties en races gebeuren. Op die manier willen de FIA en Pirelli garanderen dat alle teams zich houden aan de voorschriften.

Het Formule 1-team van Alpine is blij met de moeite die de FIA in de zaak heeft gestoken. “Het was zeker belangrijk om het tot de bodem uit te zoeken. Het is een cruciale zaak voor de veiligheid. De reactie van het verhogen van de bandenspanning achter en de conclusie lijken aan te geven dat het om falen van de band ging”, vertelde Alpine-directeur Budkowski. Hij ziet niet zozeer strengere regels, maar vooral meer duidelijkheid. “Ik durf niet te zeggen of enkele [teams] wat vrijer omgingen met die operationele procedures, want dat weet ik niet. Het is echter zorgwekkend als dat wel het geval is, want het is een cruciale zaak voor de veiligheid. In het algemeen worden nu striktere procedures en controles opgelegd, maar het is niet fundamenteel anders dan hoe het was. We verwelkomen het feit dat het grondig gecontroleerd gaat worden. Dit is namelijk iets waarmee je niet wilt spelen.”

'Spel met bandenwarmers bedoeld voor temperatuur'

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van Pirelli kwamen Red Bull en Aston Martin zelf ook met een verklaring. Beide teams hebben zich naar eigen zeggen te allen tijde aan de voorschriften van Pirelli gehouden. In het technisch directief wordt ook paal en perk gesteld aan het vroegtijdig verwijderen van de bandenwarmers. Enkele teams klaagden bij de FIA dat met name Red Bull dat vaak veel eerder doet dan gebruikelijk voordat de auto’s naar buiten worden gestuurd. Het vermoeden is dat dit vooral wordt gedaan om de bandenspanning ietwat te laten zakken. In de nieuwe situatie moeten de bandenwarmers tot onmiddellijk voor het verlaten van de pits om de banden blijven. De enige uitzondering hierop is als er verkeer in de pits rijdt, dan is er een marge van 30 seconden.

Budkowski denkt zelf niet dat het vroegtijdig verwijderen van de bandenwarmers iets te maken heeft met de bandenspanning, hoewel de richtlijn van de FIA dat in zijn ogen wel suggereert. “Ik denk dat er verschillende dingen worden gedaan. Het is niet noodzakelijkerwijs om de voorschriften voor de bandenspanning te omzeilen. Je managet de bandentemperatuur voor de sessie, je managet de balans van de temperatuur op de voor- en achteras. Soms is spelen met de temperatuur van de bandenwarmers of het eerder verwijderen daarvan bedoeld om de beste balans tussen de temperatuur voor en achter te krijgen. De manier waarop de TD is geschreven, laat het lijken dat het gebeurde om de bandenspanning te verlagen. Daarom gaat de FIA strikter controleren.”