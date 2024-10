McLaren geeft verklaring voor uitblijven van teamorders in F1

Lando Norris is op jacht naar zijn eerste wereldtitel. De Britse McLaren-coureur moet nog wel flink wat goedmaken ten opzichte van regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen. Het gat bedraagt met nog vijf races te gaan 57 punten, maar veel mensen buiten het team zijn van mening dat die achterstand veel kleiner had kunnen zijn. Vooral in Italië liet McLaren volgens critici een aantal punten voor Norris liggen, omdat Oscar Piastri niet de opdracht kreeg om zijn teamgenoot voorbij te laten. Dat was echter nog niet het meest opvallende moment van het jaar, want dat was in Hongarije. Norris werd daar nota bene zelf door de teamleiding gevraagd om de leiding van de race aan zijn teamgenoot af te staan.

De discussie over de mogelijke inzet van teamorders werd daarna volop gevoerd. Het team besloot zelf met de 'papaya rules' te komen, waardoor Piastri in het vervolg aan de kant zou moeten gaan voor Norris wanneer hem dat gevraagd zou worden. Toch is het daar tot op heden nog niet van gekomen, en in een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt teambaas Andrea Stella dat het waarschijnlijk ook niet snel gaat gebeuren. "Ik weet niet of we dit jaar de titel winnen, maar ik weet dat we in een positie willen komen om dat in '25, '26 en '27 wel te doen. Als we in 2024 de balans [in het team] verknallen, dan hebben we geen solide basis voor de volgende jaren", verklaart de Italiaan.

Andrea Stella moet de balans binnen McLaren bewaren. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Het managen van coureurs moet gezien worden in de context van hoe competitief de auto is. Het managen moet altijd serieus genomen worden, maar als je vecht om de tiende of elfde plaats moet de focus eerder liggen op competitiever worden", vervolgt Stella. "Het scenario verandert wanneer je om de topposities vecht. Ons doel is altijd geweest om de beste samenwerking te krijgen. Dat gaat boven de teambaas, het is groter dan Lando en groter dan Oscar. Het gaat dan om de belangen van het team, en die zijn in geen geval onderhandelbaar. Zo hebben we het managen van de coureurs altijd aangepakt. We gaan met een paar principes de baan op: het eerste is het belang van het team, het tweede is sportiviteit - of integriteit."

Dat is volgens Stella ook een andere reden waarom McLaren de teamorders nog niet actief heeft ingezet. "Dit zijn voor ons belangrijke waarden. We willen onze coureurs eerlijk en correct behandelen. Dat wordt vooral belangrijk wanneer je twee talenten hebt die de mogelijkheden en het hele pakket hebben om races te winnen", legt de ingenieur uit. "We hebben hard gewerkt om te staan waar we nu staan, maar ook om Oscar en Lando te ontwikkelen. Het zijn twee coureurs die samenwerken en zij groeien, waarvan het team profiteert. Sinds dat we Lando en Oscar een competitieve auto hebben gegeven - en dat was in Miami -, is McLaren het team met de meeste punten in het constructeurskampioenschap. Als je in deze situatie komt, dan moet je altijd nadenken over hoe je de coureurs goed managet. Wij beginnen altijd vanuit onze principes, en daar valt niet over te onderhandelen."

Geen nummer één

De roep om Norris als de belangrijkste coureur in het team aan te wijzen blijft dus onbeantwoord. "We hebben geen nummer één of nummer twee. Dat scenario wordt veel in de media en in de kroeg besproken, maar het is niet goed voor de toekomst van een team", aldus Stella. "Wij denken dat dit zo in Formule 1 zou moeten werken, maar ik weet dat er altijd complexe situaties kunnen plaatsvinden. Ik hoor dat mensen vinden dat ik Oscar vanaf nu achter Lando moet finishen, maar ik reageer dan dat Lando zelf niet wil dat Oscar uit zichzelf aan de kant gaat."

Geen teamorders bij McLaren dit jaar. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Het is mijn uitdaging om te rekenen op een compacte groep die hetzelfde wil bereiken. Ik weet zeker dat ik het niet altijd goed ga doen, maar we moeten duidelijk zijn dat we samen blijven werken en bouwen. Ons doel is niet alleen maar om in een weekend succesvol te zijn, maar we willen ook in de komende jaren het goed doen", besluit hij.