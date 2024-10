Niet alleen in de slotfase van de Formule 1-race in Austin kregen Max Verstappen en Lando Norris het met elkaar aan de stok, maar ook in de openingsfase van de Grand Prix van Amerika vonden beide titelkandidaten elkaar. Verstappen dook in bocht 1 agressief binnendoor, waarna de rijders naast de baan kwamen. Ferrari-coureur Charles Leclerc profiteerde volop en nam de leiding over, om daarna moeiteloos naar de overwinning te gaan.

Na de race in Texas ging het vooral over het duel in de slotfase, maar volgens Norris had het duel helemaal vermeden kunnen worden als hij beter bij de les was in de eerste bocht. "Ik deed in bocht 1 niet het juiste, maar aan het einde van de race had ik het idee dat het mijn kant op had moeten gaan. Het was wel een goed gevecht, waar ik van genoten heb. Het lukte ons niet om het in ons voordeel te beslechten, want ik deed het gewoon niet goed genoeg", aldus de nummer twee uit het wereldkampioenschap. "Maar als ik in bocht 1 het beter deed en niet als een muppet reed, dan hadden we dit hele gesprek niet gehad..."

Het gevecht in de slotfase is wel hetgeen dat het meeste blijft hangen na de race. Vooral de straf die Norris kreeg is onderwerp van discussie. McLaren en Norris nemen het vooral de stewards kwalijk dat ze in hun ogen een verkeerde beslissing hebben genomen. Verstappen blijft bij beide heren buiten schot. "Ik denk dat Max erg goed had gereden", zegt Norris dan ook. "Wat wij doen is heel moeilijk. Het is heel lastig om naast elkaar te racen. Je zit helemaal naast elkaar te rijden en je moet gokken waar het rempunt ligt. Je gaat sneller omdat je de batterij inzet, de banden zijn ouder en er zijn andere hobbels, meer stof. En dan vecht je ook nog eens hard.. Ik heb daarom ook wel respect voor de manier waarop we met elkaar vochten. Het was hard, maar goed en ik denk ook respectvol."

