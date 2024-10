Het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen is twee dagen na de Formule 1 Grand Prix in Austin nog altijd het gesprek van de dag. Vooral de straf die Norris na zijn inhaalactie op Verstappen kreeg, is punt van discussie. De een vindt de straf terecht, de ander niet. In het Viaplay-programma In de Slipstream vertellen Kees van de Grint en Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren hun zienswijze en beide heren zijn het niet met elkaar eens.

"Als je bijvoorbeeld beelden van de start en van de ronde waar we het nu over hebben, twee of drie voor het einde, [vergelijkt], dan zie je hetzelfde. Daar forceert Verstappen eigenlijk ook Norris, dat die naast de baan komt. En dan zeggen de stewards: 'Ja, de start beoordelen we anders'. Maar het is eigenlijk hetzelfde vergrijp, de een drukt de ander naar buiten. Dat gebeurt hier ook", begint voormalig bandeningenieur Van de Grint. "Dus ik vind de straf niet terecht en ik vind het ook een bizarre regel. In mijn optiek - daar zal niet iedere Verstappen-fan het mee eens zijn - was Norris er voorbij. En Max - ik zou niet zeggen torpedeert hem - dwingt hem [tot] of een crash [of buiten de baan komen]."

Het betekent niet dat Van de Grint denkt dat Verstappen buiten het boekje ging. "Ik verwijt dat Verstappen niet. Hij maakt gebruik van het reglement. Dus met andere woorden, het reglement lijkt nergens op. En ik moet zeggen, de beslissing van de stewards, dan hadden ze ook in de eerste ronde [moeten ingrijpen]", besluit de analist.

Zoals gezegd heeft Van Buren een andere blik op de incidenten bij de start en in de slotfase. "Bij de start is Max de aanvallende partij en ze lezen de regels bij de start iets anders. Hij zit aan de binnenkant en bij de apex zit hij er ook voor", legt de simrijder van Red Bull Racing uit. "In het tweede vergrijp is Norris de aanvallende partij. Natuurlijk weet Max die regels ook, van 'bij de apex moet ik ervoor zitten', want dan mag hij dit niet doen."

Video's: De start en het gevecht in de slotfase

