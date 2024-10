Red Bull vermoedt dat FIA-ingreep effect heeft op rangorde F1

Voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten liet de FIA aan alle teams weten dat het niet helemaal de bedoeling is dat de achtervleugels dusdanig doorbuigen, dat de gleuf tussen de onderste en bovenste flap groter werd om zo een snelheidsvoordeel op te leveren. Het werd een discussiepunt na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar deze 'mini-DRS' van McLaren onder het vergrootglas kwam te liggen van de FIA en de concurrentie. Hoewel de achtervleugel de statische tests doorstond, kwam naar buiten dat de FIA McLaren had verteld dat het de limieten van flexibiliteit te veel aan het opzoeken was. Het team besloot daarop om de achtervleugel aan te passen.

McLaren was echter niet het enige team dat in Austin verdere aanpassingen moest doorvoeren aan zijn achtervleugels om de flexibiliteit te verminderen. Die aanpassingen vielen samen met de mindere prestaties van de MCL38 op het Circuit of the Americas, waar Ferrari en Red Bull Racing sterker oogden. Dat gaf Red Bull ook het gevoel dat die aanpassingen een effect hebben gehad op de strijd vooraan. "Kleine details maken een verschil, met name wanneer de auto's zo naar elkaar toe zijn gegroeid zoals nu", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner, die benadrukt dat zijn team niks heeft hoeven aanpassen. "Het draait allemaal om marginale winsten. Dat is waar het in de Formule 1 allemaal om draait. Het is dus onvermijdelijk dat het een verschil maakt. Hoe wezenlijk dat is, zal per circuit verschillen."

McLaren-teambaas Andrea Stella is er echter niet van overtuigd dat die aanpassingen een zichtbaar verschil maken, aangezien volgens hem meerdere teams dit hebben moeten doen. "Het zou mij verbazen als er maar een paar teams zijn geweest die aanpassingen moesten doorvoeren aan de achtervleugel", zegt Stella. "Onze achtervleugel was na Baku aangepast na enkele gesprekken die we gevoerd hadden - en de FIA gaf ons referenties van wat zij wilden zien. Maar dat is iets heel kleins wat betreft de performance van de auto. Dat heeft niks te maken met de schommelingen in performance van race tot race. Geen van de performances die we zien - zij het beter, zij het slechter - zou hiermee in verband moeten worden gebracht. Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar voor welk team dan ook - aangezien sommige teams wellicht gevraagd zijn om het gedrag van de achtervleugel aan te pakken."

Geen verschil

Toen McLaren verzocht werd om de 'mini-DRS' aan te passen, drong het er bij de FIA op aan om ook de andere teams die melding te geven omdat zij het gevoel hadden dat ook andere teams zich hier schuldig aan maakten. Desondanks blijft Stella erbij dat dit soort dingen geen merkbaar verschil maken voor de performance. "Er waren zeker wat andere teams die de gleuf tussen de vleugels openden", meent hij. "Ik verwacht dat deze teams hetzelfde verzoek hebben gekregen als wij. Vanuit technisch oogpunt verwacht ik dat, zelfs als ik zie dat ze het gat in de sleuven een beetje openen en ik denk dat ze misschien gevraagd zijn om het te verkleinen, het effect vrijwel nihil is wat betreft hun performance. Dit is niet wat de performance van een F1-auto maakt, in ieder geval niet dat het merkbaar, meetbaar of kwantificeerbaar is van de ene op de andere race."