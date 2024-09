Ook McLaren wil meedenken over uitleenbeurt aan Sauber

Naast het zitje bij RB is er voor volgend seizoen alleen bij het Formule 1-team van Sauber nog een plekje vrij. De renstal heeft Nico Hülkenberg in ieder geval onder contract, maar wie naast de Duitser rijdt is nog niet bekend. Huidig coureur Valtteri Bottas is een kanshebber, maar ook talenten als Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto staan op het lijstje. Laatstgenoemde is echter McLaren-junior en heeft dus al een band met een ander team. Teambaas Andrea Stella laat weten dat zijn team Bortoleto niet in de weg gaat zitten als Sauber hem het stoeltje wil geven, zeker omdat Lando Norris en Oscar Piastri voorlopig vastliggen bij McLaren.

"Als [Sauber CEO Mattia] Binotto bij mij zou aankloppen en je hebt zo'n groot talent [als Bortoleto] in huis, dan ga je hem zeker niet een kans in de Formule 1 onthouden", vertelt Stella tegenover onder andere Motorsport.com. Het betekent volgens de Italiaan niet dat daarmee de band met McLaren verloren hoeft te gaan. "We zijn tegelijkertijd geïnteresseerd om hem voor de McLaren-familie te behouden. Hij is een talent en hij kan in de toekomst voor McLaren belangrijk zijn. Op de lange termijn zijn we tevreden met onze huidige coureurs, maar we willen hem graag in de familie houden. Ik ben er wel zeker van dat we een manier gaan vinden [om dat te laten slagen]."

Bortoleto gooit dit seizoen hoge ogen in de Formule 2. De rookie is met nog twee weekenden in de opstapklasse kampioenschapsleider en heeft vierenhalf punt meer dan nummer twee Isack Hadjar. De resultaten die de coureur uit Sao Paulo laat zien zijn vooral constant. Dat is echter niet het enige waarvan Stella onder de indruk is. "Hij doet me denken aan Oscar. Het gaat dan niet alleen om de manier hoe hij rijdt, maar hij is nederig. Hij staat open om van het team te leren en is nooit arrogant. Als je talent combineert met zijn houding en waarden, dan kan je groeien. Gabriel is het voorbeeld van een coureur die snel groeit. Als je kijkt naar zijn F2-seizoen, begon hij met wat hobbels - die niet alleen door zijn rijden kwam, maar ook door de auto -, maar hij gaf niet op. Hij bleef gefocust en nu is hij stap voor stap aan het opbouwen."

Williams denkt aan eenzelfde constructie

Opvallend is dat McLaren niet het enige team is dat bereid is om een juniorcoureur - eventueel tijdelijk - te stallen bij Sauber. Colapinto mag dit seizoen bij Williams afmaken, maar volgend jaar heeft de formatie uit Grove met Alexander Albon en Carlos Sainz de line-up al rond. De Argentijn maakt echter indruk en hoopt een kans te krijgen. Voor hem geldt net als voor Bortoleto dat de enige reële kans bij Sauber is. Williams-baas James Vowles sluit daarom niet uit dat Colapinto volgend jaar bij Sauber te vinden is.