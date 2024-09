Williams zoekt F1-plekje voor Colapinto

In zijn eerste twee Formule 1-races heeft Franco Colapinto een uitstekende indruk achter gelaten. De Argentijn finishte in Monza nog net buiten de punten, maar afgelopen weekend in Baku slaagde hij erin om met de Williams naar P8 te rijden. Ondanks de goede prestaties weet de Argentijn al dat er in 2025 geen plek voor hem bij de formatie uit Grove is, want Alexander Albon en Carlos Sainz zijn reeds vastgelegd. Ook bij andere teams zijn er weinig opties meer, Sauber/Audi is de enige reële mogelijkheid. In een exclusief gesprek met Motorsport.com laat teambaas James Vowles weten mee te willen werken als Sauber Colapinto een stoeltje wil geven.

"In twee races heeft hij de wereld laten zien dat hij een plek in de Formule 1 verdient", vertelt Vowles. "Ik ben altijd een enorme voorstander geweest van het laten racen van goede coureurs. We gaan daarom ook bekijken of we een manier kunnen vinden om in dit geval met Audi samen te werken. Dat is wat ik impliceerde. We gaan zien wat er gaat gebeuren, maar wij hebben al de line-up rond. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat het de beste line-up voor Williams is, zeker nu we aan het groeien en aan het ontwikkelen zijn in de richting van een kampioenswaardig team."

Het was een gedurfde keuze van Vowles om Colapinto over te hevelen na het ontslag van Logan Sargeant. Dat de Argentijn het nu zo goed doet, doet de teambaas goed. "Ik ben heel trots op hem, bijna zoals een vader", aldus de Brit. "We willen dat hij succesvol is en dit is de juiste manier. We geven hem de kans om te presteren bij Williams, dat is belangrijk voor het vervolg van zijn carrière."

Sauber hinkt op twee gedachten

Bij Sauber is volgend seizoen in ieder geval Nico Hülkenberg te vinden. De Duitser vertrekt bij Haas en heeft een meerjarige deal bij de Zwitserse formatie getekend. Het tweede stoeltje is nog niet vergeven. Nieuwbakken CEO Mattia Binotto liet doorschemeren dat Sauber twee opties heeft: of voor ervaring, of voor talent gaan. De ervaring moet van Valtteri Bottas komen en het talent dat nu het meest genoemd wordt is Gabriel Bortoleto. Of Colapinto na zijn sterke debuut nu kanshebber is, is niet duidelijk.

Mocht Colapinto instappen bij Audi, dan gaat hij bij een concurrent van Williams aan de slag. Het is dan ook de vraag of Vowles Colapinto in dat geval uit het opleidingstraject zet. Vowles gaat daar niet te veel op in. "Ik ga niks zeggen over contractuele afspraken, maar hij zal altijd bij de familie horen. Dat is alles wat we nu zeggen, maar het betekent in ieder geval niet dat hij niet ergens anders mag rijden", besluit Vowles.