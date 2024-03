Max Verstappen won afgelopen weekend op indrukwekkende wijze de openingsrace van het nieuwe seizoen. Op de finishlijn van de Grand Prix van Bahrein had hij een voorsprong van ruim 22 seconden op de nummer twee Sergio Pérez. Hoewel opnieuw – net als in 2023 – het spookbeeld opdoemt van een eenzijdig en saai seizoen, wil Oscar Piastri daar niets van weten.

Volgens de Australiër zijn Ferrari, Mercedes en zijn eigen werkgever McLaren niet zo ver weg als het lijkt. "Ik ben optimistisch en hoopvol", aldus Piastri. "Als we kijken naar de sterke en zwakke punten van onze auto en de sterke punten van de Red Bull, kunnen we hier [in Saudi-Arabië] en op sommige andere circuits hopelijk wat dichterbij komen, maar het was niet zo slecht als sommige races vorig jaar."

"Het belangrijkste voor ons was dat we [in de kwalificatie van Bahrein] met twee tienden op P2 hadden kunnen staan", vervolgt de 22-jarige coureur. "En kijk naar Charles Leclerc: hij had de snelste ronde in Q2 en dat zou hem op pole hebben gezet. Al met al denk ik niet dat het achtervolgende peloton ver weg is. Het wordt interessant om te zien waar we dit weekend staan."

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Ook teamgenoot Norris is niet al te bezorgd over de voorsprong van Red Bull. "Ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet verontrustend. Ze hebben veel tijd kunnen steken in het ontwikkelen en maken van een nieuwe auto voor dit jaar", zegt de Engelsman. "Ik ben best blij met hoe dicht we bij Red Bull zaten. Zelfs in de kwalificatie was het niet alsof Max het makkelijk had. Ik weet zeker dat ze nog aan het leren zijn over de auto. Het is een heel ander concept dat ze hebben. Ze zijn lang voor iedereen begonnen met de ontwikkeling van die nieuwe auto, dus dat is helemaal geen verrassing. Maar ik zie wel een verrassing hoe dicht bij wij zaten en hoe dicht bij enkele andere teams zaten. Dat zijn signalen van hoop voor iedereen, zou ik zeggen."