Lando Norris en Oscar Piastri startten de Grand Prix van Nederland afgelopen weekend als respectievelijk eerste en derde, maar kwamen allebei slecht weg en verloren daardoor ieder een positie. Norris wist zich later in de race te herstellen en de koppositie te heroveren van Max Verstappen, maar Piastri bleef steken op P4. Het was niet de eerste keer dat McLaren dit seizoen een slechte start had. Zo werd polesitter Norris in Spanje bij de start ook gepasseerd door Verstappen en toen slaagde hij er niet in de schade nog te herstellen.

McLaren heeft uitgebreid onderzocht wat er misging bij de start in Nederland. “Het lag in Zandvoort absoluut niet aan de rijders”, begint teambaas Andrea Stella. “Het zat hem denk ik meer in het klaarstomen van de banden. Deze bevonden zich niet in het venster om er maximale grip uit te halen. In feite hadden Oscar en Lando precies dezelfde start. Bij andere keren had het meer te maken met het optimaliseren van andere parameters, terwijl het andere keren meer aan de uitvoering lag. Er zijn vaak meerdere factoren die je moet optimaliseren. Dat is het proces en hebben we recent bekeken. Hopelijk zijn we nu in staat al deze factoren te maximaliseren en komen we goed van onze plek.”

Voor de Grand Prix van Italië delen Norris en Piastri de eerste startrij, nadat ze Mercedes en Ferrari zaterdag versloegen in een spannende kwalificatie. Red Bull-coureurs Verstappen en Sergio Pérez bleven steken op respectievelijk P7 en P8, waarmee zij tot de vierde startrij zijn veroordeeld. Stella verwacht niet dat McLaren een eenvoudige zondagmiddag tegemoet gaat op Monza. “Er zijn veel variabelen die komen kijken bij het omzetten van zo’n goede kwalificatie in een goed raceresultaat”, vervolgt de Italiaan.

“We hebben de start al besproken. Maar ook al hebben we een goede start, dan nog is er een lange weg te gaan richting bocht 1. De slipstream kan een factor worden”, aldus Stella. “De tweede grote factor is - en ik weet zeker dat elk team dit zal zeggen - dat niemand de harde banden al heeft gebruikt dit weekend. Dit met uitzondering van RB F1 in de eerste vrije training, maar dat was niet eens een lange run. Er is dus onzekerheid over hoe de harde banden zich gaan gedragen. Wat betreft de mediums: die kregen op een gegeven moment te maken met graining. We gaan dus de race in met onzekerheid, wat het alleen maar interessanter maakt. Dat is goed voor de Formule 1 en de toeschouwers. Als het aan ons had gelegen, had ik liever een saaie race gehad. Ik denk echter dat het totaal geen saaie race wordt.”

