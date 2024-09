Norris rekent zich niet rijk ondanks pole na 'shitronde': "Geen makkelijke race"

"Het spijt me van die shitronde", klinkt Lando Norris na zijn laatste run in Q3 op Monza wat terneergeslagen. Zijn humeur slaat om wanneer zijn race-engineer laat weten dat die 'shitronde' van 1.19.327 goed genoeg is voor de pole-position, de vijfde uit zijn carrière. "Weer een pole, dat is fantastisch", reageert Norris na de kwalificatie. "Het is een klein beetje een verrassing dat we met twee auto's op één en twee staan terwijl het veld dit weekend zo dicht bij elkaar zit, maar het is wel een welkome verrassing. Het team heeft het geweldig gedaan. Het doet me wel pijn om te zeggen, maar het was geen fantastische ronde", blijft de Brit toch nog kritisch ondanks de pole. "Ik ben dus een beetje verrast, maar heel blij."

Als polesitter begint Norris zondag van de linker startrij aan de 476 meter lange run naar de remzone van bocht 1. Op Zandvoort liet hij opnieuw zien dat de starts niet de kracht van de MCL38 zijn, maar hij hoopt ondanks alles weer vooraan te eindigen. "Dat zou mooi zijn", stelt Norris. "Maar zoals we het hele weekend al hebben gezien, zit alles dicht bij elkaar. Er staan veel heel snelle coureurs in snelle auto's achter me. Ik verwacht dus niet dat het een heel makkelijke race gaat worden. En zoals George [Russell] zei, zijn er veel vraagtekens voor deze race: de bandenslijtage, de banden zelf, het asfalt... Genoeg vraagtekens en genoeg spanning dus, dat weet ik zeker."

Te vaak moeten zeggen

Teamgenoot Oscar Piastri maakte het feest voor McLaren compleet door de tweede tijd te noteren. De Australiër hoopte zelf uiteraard op meer, maar is wel blij voor het team. "De eerste ronde van Q3 was best goed", klinkt Piastri al wat positiever dan Norris. "De tweede was alleen niet goed genoeg. Ik heb het gevoel dat ik dat dit jaar al te vaak heb moeten zeggen", voegt hij dan toch de kritische noot toe. "Het was nog steeds een goede performance en echt goed teamwerk. Het veld zit dit weekend ongelofelijk dicht bij elkaar. Ik zei op de boordradio al dat er geen garantie was dat we de eerste startrij zouden opeisen. Het is dus geweldig dat we dat alsnog flikken."

Met die tweede startplek staat Piastri langszij Norris, al ziet hij ook kansen in die lange run naar bocht 1 om er wat meer van te maken. "Het is positief voor mezelf dat ik nu iets verder vooraan start dan vorige week", doelt hij op de derde startplek in Zandvoort. "Het is een lange run naar bocht 1, dus het is niet altijd zo slecht om hier als tweede te starten. Maar we zullen wel zien wat de banden doen. Het is iets anders dan we gewend zijn van Monza, dus het kan een behoorlijk spannende race worden. En zo dichtbij als dat het veld bij elkaar zit, zal het volgens mij ook erg spannend worden."

Video: De samenvatting van de kwalificatie op Monza