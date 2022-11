Verstappen tevreden in Abu Dhabi: "Ziet er beter uit dan in Brazilië"

In het slotweekend van 2022 moest Max Verstappen voor het eerst dit jaar een vrije training laten schieten. Het heeft alles te maken met de verplichting om per team twee trainingen aan een rookie te geven. In Barcelona stond Sergio Perez al eens langs de zijlijn waardoor het nu de beurt aan Verstappen was. Liam Lawson nam zijn plaats in en deed dat opvallend goed, met een achterstand van minder dan twee tienden op vaste rijder Perez. Mercedes deelde in die sessie de lakens uit, maar doordat die bij daglicht en in hogere temperaturen is verreden was die sessie niet representatief.

De tweede vrije training was dat wel - de starttijd daarvan kwam overeen met de starttijd van de race - en in die sessie gaf Verstappen een sterk signaal af. Hij was met zijn eerste run op softs al de snelste man en zette die toptijd halverwege de sessie nog iets scherper. Verstappen liet de klok stoppen op 1.25.146 en was ruim drie tienden sneller dan naaste belager George Russell. Achter de Red Bull-garage heeft de Nederlander dan ook weinig tot niets te klagen: "Het ging prima. De auto zat meteen in het juiste window. Liam heeft het in de eerste vrije training erg goed gedaan. Hij was kalm en stabiel, dat is precies wat we graag willen zien", looft Verstappen de man die volgend jaar in de Japanse Superformula gaat rijden.

"In de tweede vrije training hadden we niet echt noemenswaardige problemen. De auto voelde meteen goed aan. En de lange runs zagen er ook prima uit, dus ik ben best blij", vervolgt Verstappen zijn uitleg. In die lange runs maakten beide Red Bull-coureurs een sterke indruk, terwijl Mercedes de grootste bedreiging bleek en Ferrari nog wel wat huiswerk heeft. "Normaal gesproken moeten we hier weer een stuk beter zijn dan in Brazilië. Ik ben blij met hoe de sessie verlopen is. Natuurlijk kun je altijd nog wel dingetjes vinden, maar over het algemeen ben ik gewoon tevreden." Verstappen lijkt vooral goede papieren te hebben voor de kwalificatie, waar hij met een opvallend vroege run in VT2 op softs ook op inzette. "De temperaturen waren toen het meest representatief, dus vandaar."

Video: Verstappen klokt de snelste tijd in de tweede vrije training