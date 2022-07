Max Verstappen sprak met makers Drive to Survive: "Dit jaar vaker te zien"

Afgelopen maart werd het vierde seizoen van de serie Drive to Survive gepubliceerd op Netflix. Opvallende afwezige daarbij was Max Verstappen. De Nederlander legde weliswaar beslag op de wereldtitel na een prachtige strijd met Lewis Hamilton, maar gaf ruim voor het verschijnen van de nieuwe afleveringen al aan dat hij geen behoefte voelde om eraan mee te werken. Met name het 'faken' van rivaliteiten tussen coureurs schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen, die daarom besloot om geen interviews te geven. "Dan is er ook niets dat ze kunnen laten zien", zei hij daar destijds over.

Kort nadat het vierde seizoen van Drive to Survive op Netflix verscheen, vertelde Verstappen al dat hij ook dit jaar niet mee zou werken aan de serie. Inmiddels lijkt de regerend wereldkampioen van Red Bull Racing toch een iets anders standpunt in te nemen. Nog altijd is hij geen fan van de show, maar na gesprekken met de makers is er een manier gevonden waarop er toch samengewerkt kan worden.

"Ik ga er nu niet al te negatief over zijn. Ik heb gesproken met de mensen die erover gaan en die de show maken, en ik denk dat we uiteindelijk tot een goede verstandhouding zijn gekomen voor de toekomst", vertelde Verstappen in de podcast Pardon My Take. "Tot dusver waren er enkele dingen waar ik niet erg blij mee was en dat is ook waarom ik er vorig jaar niet echt betrokken bij was. Het faken van rivaliteiten tussen coureurs vind ik een lastige, maar ik denk ook dat ze soms coureurs heel anders portretteren dan hoe ze eigenlijk zijn. De mensen voor wie F1 nieuw is, denken dan natuurlijk 'oh, deze gast is een beetje een eikel' of wat dan ook, terwijl dat in het echt niet zo is. Dat gezegd hebbende, denk ik dat we tot een goede verstandhouding zijn gekomen voor hoe we in de toekomst samen kunnen werken. Ik weet zeker dat jullie mij iets meer gaan zien in de volgende reeks."

De Formule 1 en Netflix kondigden eerder dit jaar aan dat Drive to Survive nog minimaal twee seizoenen krijgt. Naar verwachting verschijnt de vijfde reeks van de serie in februari of maart 2023 op de streamingdienst.