Netflix en F1 kondigen twee nieuwe seizoenen Drive to Survive aan

De Formule 1 sloeg in 2018 de handen ineen met Netflix voor de productie van Drive to Survive, waarbij fans een kijkje achter de schermen krijgen bij diverse F1-teams. Sinds de eerste reeks afleveringen in 2019 is de serie een van de populairste shows op Netflix geworden. Het vierde seizoen, dat voor de start van het F1-seizoen 2022 in maart werd uitgebracht, kwam in maar liefst 33 landen op de eerste positie in de hitlijst terecht. In de eerste fase van de nieuwe F1-jaargang liepen de camera’s van Netflix alweer mee, maar een officiële bevestiging van het vijfde seizoen bleef nog uit.

Op de donderdag voor de Grand Prix van Miami hebben Netflix en F1 het nieuws dan officieel naar buiten gebracht. Men heeft meteen maar twee seizoenen aangekondigd, wat betekent dat er in zowel 2022 als 2023 nieuwe afleveringen naar de streamingdienst komen. “Formule 1 en Netflix kunnen vandaag bevestigen dat de zeer populaire serie Formula 1: Drive to Survive verlengd is met een vijfde en zesde seizoen op Netflix”, leest de gezamenlijke verklaring van de partijen.

“De populariteit van de serie is in de loop der tijd gegroeid. Seizoen 4 heeft het grootste publiek tot dusver getrokken en heeft in 56 landen in de wekelijkse top-tien gestaan. Het nieuwe seizoen neemt de fans opnieuw mee achter de schermen en geeft ongeëvenaarde toegang om vanaf de eerste rij te zien hoe coureurs en teams zich voorbereiden om de strijd aan te gaan voor de wereldtitels van 2022 en 2023. De serie bevat nooit eerder vertoonde beelden en interviews met de grootste namen binnen de sport.”

De Formule 1 heeft over de hele wereld flink aan populariteit gewonnen sinds het eerste seizoen van Drive to Survive, dat daar een belangrijk aandeel in heeft gehad. Vooral in de Verenigde Staten is de invloed van de serie duidelijk merkbaar, want sinds de start van de serie heeft het land er maar liefst twee races bijgekregen. De GP van de Verenigde Staten krijgt dit jaar gezelschap van de GP van Miami, die dit weekend voor het eerst afgewerkt wordt, terwijl in 2023 ook Las Vegas een plekje op de kalender krijgt. Toch is er her en der ook kritiek op de serie. Zo werkt Max Verstappen sinds seizoen 4 niet meer mee aan Drive to Survive, omdat hij vindt dat er rivaliteiten ‘gefaket’ worden.

Het vijfde seizoen van Drive to Survive wordt in het voorjaar van 2023 op Netflix verwacht.