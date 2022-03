Verstappen werkt ook dit jaar niet mee aan Drive to Survive

Vrijdag gaat het nieuwste seizoen van Drive to Survive in première op Netflix. Het titelgevecht tussen Max Verstappen en Hamilton speelt hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol. Maar interviews met de uiteindelijke winnaar van dat legendarische duel ontbreken. Verstappen weigerde zich vorig jaar te laten interviewen door de makers van Drive to Survive.

"Die vind ik helemaal niks”, zei de Limburger in 2020 al eens over de serie . “Omdat er best wel veel gefaket is. Ik weet natuurlijk welke gesprekken ik gevoerd heb met mijn engineers. Wat ik bijvoorbeeld in Australië of Oostenrijk gezegd heb, gebruiken ze voor een andere Grand Prix om het spannender te maken. Dat vind ik niet kunnen. Dat is gewoon sensatie zoeken.”

In 2021 liet Verstappen de Netflix-interviews dus voor wat ze waren en dat zal in 2022 niet anders zijn, ook al lijken de makers van de docuserie tijdens het vierde seizoen de zaken iets minder dik aan te zetten. “Ik zal hierover niet van gedachten veranderen”, zegt Verstappen donderdag stellig bij de testdagen in Bahrein. “Ik was er na het verschijnen van het eerste seizoen al wel klaar mee. Ik denk dat ik een vrij nuchtere jongen ben. Ik wil gewoon dat men zich aan de feiten houdt en dat dingen niet worden opgeblazen. Ik begrijp dat ze het voor Netflix zo doen. Mensen kijken daar kennelijk graag naar. Alle andere docuseries op Netflix zijn ook zo. Maar het is niet mijn ding.”

“Ik zal er waarschijnlijk wel naar kijken om te zien hoe ‘over the top’ ze het hebben gemaakt”, vervolgde de twintigvoudig Grand Prix-winnaar. Om daar met een glimlach aan toe te voegen: “Maar daarna ga ik snel weer verder met mijn leven en andere dingen kijken op Netflix.”