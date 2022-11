Het incident tussen Max Verstappen en Sergio Perez op Interlagos is inmiddels bekend. In de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix weigerde de Nederlander zijn positie terug te geven aan Checo, die de punten hard nodig had in zijn strijd met Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap. Via de radio foeterde Verstappen: "Dit vraag je niet van me, is dat duidelijk? Ik heb hier mijn redenen voor gegeven en daar blijf ik achter staan." Perez reageerde op zijn beurt door te zeggen: "Dit laat zien wie hij werkelijk is." Meteen na de finish ging Red Bull Racing met beide coureurs in gesprek. In Abu Dhabi werd duidelijk dat de lucht geklaard was en er aan de werkrelatie tussen Perez en Verstappen niets veranderd was. Geruchten deden (en doen) de ronde dat de vermoedelijk opzettelijke crash van de Mexicaan in de kwalificatie in Monaco de aanleiding was voor de reactie van Verstappen. Na afloop van de race op het Autodromo José Carlos Pace kreeg de Nederlander veel kritiek op zijn houding. Op social media werd hij hard aangepakt. Zo hard, dat Red Bull in Abu Dhabi een statement naar buiten bracht.

Viaplay zat na afloop van het Formule 1-seizoen 2022 met de regerend wereldkampioen en haalde natuurlijk het incident aan. Verstappen bevestigt, net als eerder, dat zijn relatie met Perez goed is en niet veranderd is. Toch houdt Verstappen zijn lippen op elkaar als het gaat om de uitleg van de aanleiding van het incident. Zelf zegt hij niet specifiek dat het om Monaco gaat, maar waarom legt Verstappen niet uit wat er aan de hand is? "Ik denk dat als ik dat zou doen mensen het nog steeds niet begrijpen", zegt hij tegen Viaplay. "Mensen snappen ook niet wat er achter de schermen gedurende het seizoen gebeurt. Op de een of andere manier denken mensen dat ik geen teamspeler ben, terwijl ik juist altijd heel erg open ben. Mensen zien het niet, maar tijdens een seizoen is iedereen bezig met zijn eigen afstelling. Samen met GP (Gianpiero Lambiase, Max' engineer, red.) en de andere mensen zijn wij over het algemeen best goed in het vinden van de juiste richting. Meestal wordt dat ook overgenomen door de andere kant", waarmee Verstappen doelt op Perez. "Dat soort dingen wordt natuurlijk nooit verteld en dat hoeft ook niet. Al die dingen wegen echter wel mee in het teamverband. Ik houd nooit wat achter. Ik ben erg open in wat we gaan doen en geef aan wat geprobeerd kan worden. Op de een of andere manier snappen mensen dat niet, maar dat kan natuurlijk."

F1 is een teamsport

De online kritiek deert Verstappen niet, iets dat hij ook in Abu Dhabi al liet weten. "Als mensen het er niet mee eens zijn en mij niet moeten, dan is dat prima", gaat hij verder. "Ik hoop dat ze er slecht van slapen. Maar als ze aan mijn familie komen, dan is het een probleem. Ik kan dingen, zoals mensen die boos op mij zijn, makkelijk van me afzetten. Die mensen snappen het ook gewoon niet. Maar als ze naar mijn zusje, moeder of vriendin bedreigende berichten sturen, dan vind ik dat echt te ver gaan." Op de vraag of F1 een individuele sport of teamsport is, antwoordt Verstappen duidelijk: "Teamsport!", ondanks dat de Nederlandse coureur op het circuit zelf verantwoordelijk is voor onder meer het scoren van punten. "Dat klopt, maar er werken natuurlijk veel mensen in de fabriek en op het circuit aan jouw auto. Alles moet ook voorbereid worden. Het gaat natuurlijk om twee auto's en als team wil je zoveel mogelijk punten scoren. Het is absoluut een teamsport. Ik zit natuurlijk alleen in de auto, maar er komt wel heel veel bij kijken."

